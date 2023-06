12 mesi a canone zero: apri subito il conto Fineco

I servizi innovativi e l’approccio smart alla gestione dei soldi sono le caratteristiche che distinguono l’offerta di Fineco dalle altre soluzioni della categoria. È quanto propone la banca milanese, attiva fin dal lontano 1999 e che oggi permette di aprire un conto a canone zero per 12 mesi.

Fineco: apri il conto, 12 mesi a canone zero

Sono molti i vantaggi inclusi: i prelievi agli ATM di UniCredit anche senza carta (è sufficiente inquadrare un codice QR), i pagamenti digitali Tap&Go ai POS con lo smartphone o lo smartwatch, l’invio e la ricezione del denaro in tempo reale senza commissioni, i bonifici istantanei da app e la possibilità di aumentare per un giorno il massimale di spesa Visa Debit fino a 5.000 euro. A questi si aggiungono il versamento di bollettini, sanzioni e bollo auto con una foto dal telefono, la richiesta del PIN smarrito via SMS, il servizio di assistenza attivo 24/7 e l’affidabilità senza compromessi sul fronte della sicurezza. Maggiori informazioni sono riportate nella pagina dedicata.

C’è poi MoneyMap, utile per il monitoraggio del bilancio familiare, con il calcolo delle entrate e delle uscite. La tecnologia permette inoltre di impostare un budget personalizzato per risparmiare. A completare il servizio è la sua natura multicurrency: è possibile diversificare liquidità e investimenti senza commissioni di cambio (solo spread): dall’euro al dollaro, dalla sterlina al franco svizzero, fino a yen giapponese, lira turca e così via.

Chi è interessato agli investimenti, inoltre, troverà pane per i suoi denti: fino al compimento dei 30 anni ci sono il canone gratuito e le condizioni vantaggiose per il trading. Tutto questo e molto altro nel conto Fineco a canone zero per 12 mesi che puoi aprire oggi stesso.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all\\'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com