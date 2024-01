Fineco, conto a canone zero e carta gratuita per under 30

Fineco è il conto del futuro! Parliamo infatti di una soluzione unica che, difficilmente, si trova sul mercato. A differenza dei classici conti, è in grado di offrire soluzioni innovative e assistenza rapida. Proprio per questo motivo la percentuale di clienti soddisfatti è davvero elevata: il numero arriva infatti a ben 94%!

Non a caso, la soluzione Fineco si contraddistingue per essere un’offerta smart in grado di aiutarti a gestire i soldi in semplicità. Inoltre, puoi acquistare senza confini, prelevare e acquistare nel mondo, online o in negozio. Sei tu a decidere come spendere e come gestire il tuo denaro!

Sei sei un under 30 i vantaggi sono ancora di più: per te zero canone del conto, commissioni ridotte e carta di debito gratis. Che aspetti?

Fineco: un conto completo a condizioni agevolate

Oggi Fineco non ti propone un conto giovani ma una soluzione completa che include servizi di trading e investing a condizioni del tutto agevolate. L’apertura del conto è completamente digitale: puoi procedere con l’apertura in completa autonomia mediante sito web dedicato e senza inviare documenti cartacei. Per qualsiasi necessità hai a disposizione l’aiuto di un consulente Fineco.

Come accennato, il conto Fineco è gratuito per i primi 12 mesi e per i giovani fino a 30 anni. Successivamente, il costo è di soli 3,95 euro al mese; cifra che può essere azzerata se si utilizzano i servizi e prodotti del conto. Non mancano, inoltre, vantaggi per l’utilizzo di servizi inclusi, come prelievi, bonifici SEPA e pagamento di tasse e utenze.

Le condizioni agevolate sono dedicate a tutti i ragazzi fino al compimento dei 30 anni ma i vantaggi si applicano ai nuovi correntisti e ai già clienti. Nel caso di conti cointestati, i vantaggi si applicano fino al compimento del 30 anni da parte di uno dei cointestatari.

