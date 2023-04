Fineco: conto a canone zero per 12 mesi

Fineco è la soluzione per chi vuole gestire il proprio denaro in modo smart e veloce, grazie a una serie di funzioni avanzate che rendono tutto più semplice.

Il conto include nel canone bonifici SEPA gratuiti e illimitati, pagamenti MAV e RAV, addebiti SEPA Direct Debit, pagamento degli F24 e ricariche telefoniche.

Attivando un conto Fineco entro il 30 giugno 2023 il canone è gratis per i primi 12 mesi. Al termine del periodo promozionale il canone è di 3,95 euro al mese.

Il conto di Fineco include diverse funzionalità innovative, ad esempio è possibile prelevare denaro dai bancomat UniCredit senza bisogno della carta, ma solo con il QR Code presentato sul tuo smartphone.

Con Fineco anche possibile effettuare pagamenti digitali in modo semplice e veloce, grazie alla funzione Tap&Go, che permette di utilizzare il tuo smartphone o smartwatch per pagare al POS dei negozi.

Inoltre, Fineco Pay permette di scambiare denaro con i propri contatti in tempo reale e senza costi, direttamente dalla app, mentre con i bonifici istantanei è possibile inviare e ricevere denaro in pochi secondi, anche tramite app.

In più, con il conto è monitorare il bilancio familiare grazie alla funzionalità Moneymap che categorizza in automatico entrate e uscite e ti aiuta a risparmiare con un budget personalizzato.

Per quanto riguarda le carte di pagamento, è possibile personalizzare le abilitazioni delle proprie carte di pagamento in tempo reale, gestendone i limiti di utilizzo online e geografici.

Il massimale Visa debit può essere aumentato fino a 5000€ al giorno, in questo modo non si sarà impreparati in caso di maxi-acquisti, ed è possibile prelevare senza commissioni fino a 3000€ prenotando l’operazione anche da App.

