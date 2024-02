Fineco: scegli il conto giusto per tutta la famiglia

Proposto a canone gratuito per 12 mesi, il conto corrente Fineco è la scelta giusta per chi cerca soluzioni innovative e un’assistenza rapida a cui rivolgersi in caso di necessità. Chi decide di aprirlo si garantisce la possibilità di contare quotidianamente su strumenti utili alla gestione delle entrate e delle uscite, per i pagamenti online o in negozio e in grado di favorire il risparmio del singolo o di tutta la famiglia.

Il conto corrente per tutti: scegli Fineco

Tra le tante caratteristiche incluse ci sono i prelievi anche senza carta, l’invio di bonifici in Italia e all’estero, i versamenti di contanti e di assegni allo sportello, il supporto a utenze come tasse e bollettini, il supporto ai wallet mobile per smartphone e smartwatch e molto altro ancora. C’è poi lo scambio di denaro senza IBAN, in modo immediato, persino attraverso un messaggio SMS o via WhatsApp: una funzionalità perfetta, ad esempio, per genitori e figli. L’elenco completo dei servizi integrati è consultabile alla pagina dedicata.

A proposito di risparmio, MoneyMap è lo strumento che raggruppa le spese, tenendo conto dei budget personalizzati e favorendo così i comportamenti responsabili. Maggiori dettagli sono riportati sul sito ufficiale.

Ancora, per i giovani, il canone gratuito non è limitato ai primi 12 mesi, ma fino al compimento dei 30 anni. A loro sono inoltre riservate condizioni vantaggiose per investire. Rimandiamo al prospetto completo per saperne di più.

Ogni operazione può essere gestita attraverso una comoda applicazione mobile, disponibile per Android, iOS e modelli Huawei. In alternativa, c’è l’interfaccia Web accessibile da computer. Con il 94% di clienti soddisfatti e proposto da una realtà italiana attiva fin dal 1999, il conto Fineco è la scelta giusta, gestito da una delle più importanti banche FinTech in Europa.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com