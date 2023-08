Il conto Fineco è smart e perfetto per il trading

Con alle spalle ormai quasi 25 anni di attività e con 1,5 milioni di clienti all’attivo, il 94% dei quali pienamente soddisfatti, Fineco propone un conto dalla natura smart e ricco di strumenti innovativi. Chi sceglie di aprirlo si garantisce l’accesso a un vero e proprio ecosistema di servizi per la gestione del proprio denaro e, se lo si desidera, per farlo fruttare attraverso soluzioni su misura dedicate al trading. Inoltre, il canone è azzerato per i primi 12 mesi, per tutti, e senza limitazioni temporali per i giovani fino ai 30 anni.

Gestione del denaro e trading con il conto Fineco

Grazie alla funzionalità MoneyMap, ad esempio, è possibile tenere sotto controllo il proprio budget, calcolando obiettivi personalizzati e raggruppando le spese in categorie, così da calcolare facilmente il risparmio. Ci sono poi i prelievi e i versamenti da sportello, anche tramite app, effettuando semplicemente la scansione di un codice QR. Ancora, si può inviare o ricevere valuta ai propri contatti, anche mediante SMS o WhatsApp, senza passare dall’IBAN, grazie a Fineco Pay.

In tema di pagamenti, è possibile contare sui bonifici in Italia illimitati e gratuiti, sui versamenti MAV, RAV, F24, tramite bollettini, delle tasse e per le utenze telefoniche, senza dimenticare quelli in mobilità, associando le carte contactless di debito, di credito o ricaricabili ai wallet dello smartphone.

Tra le altre condizioni vantaggiose proposte a chi desidera aprire un conto Fineco, come già accennato in apertura, vale la pena segnalare l’offerta riservata agli under 30 con il canone gratuito e altre condizioni agevolate per investire.

A proposito di trading, infine, è possibile scegliere un conto dedicato con zero spese fisse mensili e accesso alla compravendita di titoli sui mercati mondiali, attraverso sito e applicazione, oppure uno con cui investire in fondi e poter contare su un servizio di consulenza finanziaria.

Fineco Provider: Fineco Bank

Deposito Minimo: Nessun Deposito Minimo

Commissioni: Commissione fissa fino a €19 riducibile fino a €2.95

Autorità garanti: Banca d’Italia – Consob

App per smartphone: Si (IOS e Android) Apri il tuo conto

Degiro Provider: Degiro

Deposito Minimo: Nessun Deposito Minimo

Commissioni: Da €1 a €3 per la Borsa Italiana e Borsa Americana

Autorità garanti: BaFin (Autorità Federale Tedesca)

App per smartphone: Si (IOS e Android) Apri il tuo conto

Avatrade Provider: Avatrade

Deposito Minimo: $100 con Carta di Credito – $500 con Bonifico Bancario

Commissioni: 0% Commissioni

Autorità garanti: MiFID (Ordinamento Giuridico Irlandese)

App per smartphone: Si (IOS e Android) Apri il tuo conto

