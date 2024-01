Tutti i vantaggi del Fineco: apri il tuo

Sarebbe sufficiente citare i primi dodici mesi a canone zero per rendere il conto Fineco appetibile a chi cerca una soluzione conveniente e completa per la gestione del denaro, ma i vantaggi riservati a chi decide di aprirne uno oggi sono non finiscono qui. Includono tanti servizi utili a gestire il denaro in semplicità, sia per quanto riguarda i risparmi che i pagamenti quotidiani.

Apri un conto Fineco, tanti vantaggi per te

È ad esempio possibile contare su carte di credito, di debito oppure ricaricabili, sui prelievi da eseguire ovunque anche senza carta (su circuito BANCOMAT), sull’invio di bonifici verso l’Italia e l’estero, sul versamento di contanti e assegni in autonomia presso gli sportelli, sul pagamento rapido di utenze, bollettini e tasse. Tutto questo senza dimenticare il supporto ai wallet dello smartphone e degli smartwatch e molto altro ancora. Vale poi la pena citare MoneyMap, una funzionalità che aiuta a risparmiare attraverso il monitoraggio avanzato delle entrate e delle uscite, catalogando automaticamente le spese. Per l’elenco completo rimandiamo alle pagine del sito ufficiale.

FinecoBank è una delle più importanti realtà FinTech in Europa, caratterizzata da un modello di business unico che combina le migliori piattaforme e un network di consulenti finanziari. Efficienza, innovazione e trasparenza sono i pilastri sui quali poggia la sua offerta. L’hanno già scelta 1,54 milioni di clienti e il grado di soddisfazione (rilevato da KANTAR Italia) è al 94%.

Dunque, giunti fin qui, cosa serve per aprire un conto? Bastano la residenza italiana e il compimento della maggiore età, un documento di riconoscimento e lo smartphone. La procedura è guidata, semplice e alla portata di tutti: inizia subito. Segnaliamo infine un altro benefit riservato ai più giovani: il canone zero rimane in vigore fino al compimento dei 30 anni.

