Fineco entra nel mondo delle criptovalute

Fineco ha deciso di entrare nel mondo delle criptovalute. Basterebbe solo questa frase per descrivere il livello di acquisizione di massa di questo settore che sta crescendo a vista d’occhio. Anche una realtà bancaria così importante ha deciso di prendere vantaggio proponendo servizi ai suoi clienti legati al settore crittografico.

Una notizia che farà molto bene alle quotazioni delle criptovalute, in questi giorni sempre più al centro dell’attenzione. Un’opportunità interessante per tutti i clienti di Fineco che potranno così beneficiare di questo mercato investendo tramite un ecosistema amico, che già conoscono, quello della loro banca. Tutto ciò sta aumentando il sentiment positivo nei confronti degli asset digitali da parte di investitori e trader che stanno vivendo il sogno crittografico.

Vediamo quindi quali sono le soluzioni che questo famoso istituto di credito proporrà a tutti i suoi clienti. Sarà interessante capire quali saranno i primi passi che muoverà all’interno del mondo delle criptovalute e quale sarà l’evoluzione che prenderà in futuro questa decisione.

Fineco apre le porte a Bitcoin e criptovalute

Finalmente una banca italiana ha deciso di aprire le porte a Bitcoin e ad altre criptovalute, quante lo vedremo molto presto. Infatti, Fineco ha da poco annunciato la sua scelta di entrare nel mondo crittografico offrendo soluzioni di trading crypto ai suoi clienti. Una nuova forma di investimento per questo istituto di credito che cerca di stare al passo in un’era sempre più vicina agli asset digitali.

Ricordiamo che Fineco è una delle realtà più ambite per chi vuole investire sui mercati finanziari. Il suo ecosistema evoluto permette all’investitore di operare in piena autonomia, scegliendo lui come, dove, quando e perché. Questo rende i suoi contratti molto interessanti rispetto a tanti altri.

Ora, l’idea che possa esistere il settore crittografico tra le sue proposte è davvero allettante per molti suoi clienti, ma anche per quegli investitori che cercano in un’unica soluzione conto corrente e investimento. Ma quali saranno le soluzioni proposte da Fineco?

Strumenti OTC

In sostanza, Fineco muoverà i primi passi nel mondo delle criptovalute offrendo ai suoi clienti strumenti OTC per investire in asset digitali. Il gruppo bancario inizierà introducendo dei CFD su crypto. Si tratta dei contratti per differenza che, sostanzialmente, imitano i futures su Bitcoin e sulle altre criptovalute. Molti broker finanziari offrono questi strumenti di investimento e di trading.

All’atto pratico, l’utente non avrà un portafoglio contenente asset digitali, bensì guadagnerà sull’andamento della loro quotazione replicata a più breve scadenza. Si tratta perciò di strumenti che hanno validità solo tra gli attori del contratto. In altre parole sono validi solo tra l’investitore e, in questo caso, Fineco che li propone. Dobbiamo perciò parlare di strumenti finanziari e non di portafogli dove si possono detenere criptovalute.

Oltre agli strumenti OTC, Fineco offrirà ai suoi clienti anche delle opzioni. Si avrà quindi la possibilità di aver diritto sull’acquisto o sulla vendita di un titolo sul quale l’opzione stessa è iscritta. Ciò entro una determinata data e con un premio pagato non recuperabile. Una delle principali differenze delle opzioni rispetto agli strumenti derivati è proprio il diritto di recesso del possessore.

Insomma, che Fineco abbia deciso di entrare nel mondo delle criptovalute è una notizia che sta entusiasmando parecchi appassionati. Non solo rumors però, ma tale decisione porterà vantaggi interessanti a chi preferisce operare in un unico ecosistema con i suoi investimenti senza tralasciare così un settore in forte crescita.