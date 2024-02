Fineco: il conto corrente intelligente per i tuoi soldi

Fineco, una delle principali banche Italiane presenti nel territorio nazionale ormai da più di 20 anni, offre un conto corrente innovativo e moderno, particolarmente vantaggioso per i giovani sotto i 30 anni. Questo conto corrente è stato progettato con l’obiettivo di semplificare la gestione delle finanze personali, fornendo una vasta gamma di servizi finanziari raggruppati in un unico conto. Inoltre, se hai meno di 30 anni, puoi avere canone gratis e vantaggi negli investimenti in azioni.

Fineco: il conto corrente che facilita la gestione dei tuoi soldi

Fineco è gratis per i giovani che hanno meno di 30 anni, che potranno usufruire di un canone completamente gratuito, oltre alla possibilità di investire in azioni italiane e americane con commissioni ridotte, insieme a piani di accumulo in EFT gratuiti. Hai accesso immediato alle principali borse mondiali e a tutti gli strumenti necessari per investire.

A ciò si aggiungono una serie di funzionalità che ti permettono di gestire le tue finanze in modo semplice e intuitivo. Puoi effettuare bonifici gratis e giroconti, monitorare i movimenti del tuo conto, controllare il saldo e visualizzare l’estratto conto direttamente dall’app Fineco o dal sito di home banking. Con MoneyMap tieni tutto sott’occhio, grazie alla possibilità di categorizzare ogni movimento, raggruppare le spese, creare budget spesa e calcolare il risparmio.

Puoi scegliere tra diverse tipologie di carte, tra cui carte di credito, debito o ricaricabili, in base alle tue esigenze. Puoi anche optare per la carta Gold World, con più potere di acquisto e altri vantaggi esclusivi.

Puoi prelevare gratuitamente, anche su circuito nazionale Bancomat, per importi superiori a 99€ e senza carta! Ti basta il tuo smartphone e un codice QR da leggere con l’app Fineco disponibile per Android e iOS.

Puoi aprirlo in poco tempo dalla pagina ufficiale. Basta fare clic su “Apri il conto”, in alto a destra, seguire la procedura e il gioco è fatto! Potrai usarlo da subito e ricevere la carta che hai scelto pochi giorni dopo.

