Fineco: il conto corrente vantaggioso per gli under 30

Fineco, una delle principali banche presenti in Italia da ormai diverso tempo, offre un conto corrente particolarmente adatto per gli investimenti, soprattutto per i giovani sotto i 30 anni. Diventando ora titolare e soddisfando questa condizione, è possibile avere canone gratuito e diversi vantaggi nell’acquisto di azioni. Ma scopriamo tutto nel dettaglio.

Tutti i dettagli dell’offerta Fineco

Quello di Fineco è un conto corrente che è possibile aprire e gestire online, attraverso un homebanking e un’app dall’interfaccia intelligente e intuitiva. Di seguito le caratteristiche principali dell’offerta:

Canone zero : il conto corrente Fineco è completamente gratuito se il titolare ha un’età inferiore ai 30 anni e rimane tale fino al compimento. Superati i 30 anni, il canone è di 3,95€ al mese, ma è azzerabile se vengono utilizzati servizi e prodotti del conto.

: il conto corrente Fineco è completamente gratuito se il titolare ha un’età inferiore ai 30 anni e rimane tale fino al compimento. Superati i 30 anni, il canone è di 3,95€ al mese, ma è azzerabile se vengono utilizzati servizi e prodotti del conto. Sconti sulle azioni e piani di accumulo gratuiti : sempre per chi ha meno di 30 anni, è possibile acquistare azioni italiane e americane a prezzo scontato oltre a poter sottoscrivere piani di accumulo ETF gratuiti.

: sempre per chi ha meno di 30 anni, è possibile acquistare azioni italiane e americane a prezzo scontato oltre a poter sottoscrivere piani di accumulo ETF gratuiti. Gestione da smartphone : con l’app disponibile sia per Android che per iOS, puoi gestire facilmente il tuo conto corrente e i tuoi investimenti direttamente dal tuo telefono, oltre a poter tenere sotto controllo i movimenti e regolare i massimali periodici delle carte.

: con l’app disponibile sia per Android che per iOS, puoi gestire facilmente il tuo conto corrente e i tuoi investimenti direttamente dal tuo telefono, oltre a poter tenere sotto controllo i movimenti e regolare i massimali periodici delle carte. MoneyMap : una funzionalità intelligente dell’interfaccia che ti permette di gestire in maniera intelligente i tuoi soldi, con una panoramica delle tue uscite ed entrate, movimenti categorizzati per aiutarti a capire meglio come stai spendendo i tuoi soldi, oltre alla possibilità di creare budget di spesa e calcolare il risparmio.

: una funzionalità intelligente dell’interfaccia che ti permette di gestire in maniera intelligente i tuoi soldi, con una panoramica delle tue uscite ed entrate, movimenti categorizzati per aiutarti a capire meglio come stai spendendo i tuoi soldi, oltre alla possibilità di creare budget di spesa e calcolare il risparmio. Fineco Pay : una funzionalità che ti consente di inviare o ricevere denaro anche tramite WhatsApp o SMS senza conoscere l’IBAN del destinatario.

: una funzionalità che ti consente di inviare o ricevere denaro anche tramite WhatsApp o SMS senza conoscere l’IBAN del destinatario. Carte di pagamento : hai a disposizione una varietà di opzioni per scegliere la carta di pagamento MasterCard o VISA che vuoi, tra carta di debito, credito o prepagata per gli acquisti. È anche possibile avere la Carta Gold World, per vantaggi esclusivi e maggior potere di spesa.

: hai a disposizione una varietà di opzioni per scegliere la carta di pagamento MasterCard o VISA che vuoi, tra carta di debito, credito o prepagata per gli acquisti. È anche possibile avere la Carta Gold World, per vantaggi esclusivi e maggior potere di spesa. Operazioni bancarie base gratuite : tra cui bonifici SEPA, MAV, RAV, F24, pagamento di utenze, bollettini e tasse.

: tra cui bonifici SEPA, MAV, RAV, F24, pagamento di utenze, bollettini e tasse. Prelievi gratuiti: puoi prelevare gratuitamente da tutti gli sportelli che supportano il circuito di pagamento nazionale Bancomat, purché l’importo del prelievo sia superiore a 99€.

