Fineco: il conto intelligente e gratuito per gli under 30

Cerchi un conto corrente con funzionalità intelligenti e facile da gestire? Se apri Fineco e hai meno di 30 anni il canone è gratis! Puoi amministrarlo agevolmente sia da homebanking che da smartphone, con funzionalità intelligenti integrate che ti aiutano a tenere sotto controllo le spese e a risparmiare. Inoltre hai anche dei vantaggi sugli investimenti e diversi altri benefici.

Fineco: canone gratuito per i giovani sotto i 30 anni

Se hai meno di 30 anni, con Fineco puoi usufruire di un canone completamente gratuito e beneficiare di vantaggi negli investimenti in azioni italiane e americane. Avrai commissioni ridotte e la possibilità di sottoscrivere piani di accumulo in EFT gratuiti. Proprio per questo motivo, non manca la sezione dedicata gli investimenti con cui puoi facilmente accedere a tutte le informazioni e gli strumenti necessari per farlo al meglio.

L’operatività bancaria base è gratuita: bonifici nazionali, MAV, RAV, F24, bollettini e tasse, addebito utenze e ricariche sono totalmente gratuiti. Con MoneyMap, una funzionalità integrata intelligente, tieni tutto sott’occhio grazie alle operazioni categorizzate per tipologia. Crei inoltre budget di spesa e calcoli il risparmio. In questo modo hai una panoramica completa delle entrate e delle uscite.

Scegli la carta che preferisci tra:

Carta di debito : per acquisti senza commissioni ovunque e massimale di 5000€

: per acquisti senza commissioni ovunque e massimale di 5000€ Carta di credito : per rateizzare le tue spese

: per rateizzare le tue spese Carta prepagata : per i pagamenti online e nei negozi fisici con ricariche gratuite

: per i pagamenti online e nei negozi fisici con ricariche gratuite Carta Gold World: con potere di spesa maggiore e protezione sugli acquisti

Con Fineco i prelievi sono inoltre gratuiti presso gli ATM del circuito nazionale Bancomat per importi superiori a 99€, in tutta Italia. Puoi prelevare anche senza portare con te la carta: basta il tuo telefono e un codice QR da inquadrare nello schermo. Con Fineco Pay invii o raccogli denaro anche via SMS o WhatsApp in tempo reale e senza conoscere l’IBAN: basta il numero di cellulare del destinatario.

Aprilo adesso e non perdere tutti i vantaggi!

