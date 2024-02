Fineco: innovazione bancaria e zero spese per gli under 30

Fineco propone un conto corrente digitale che integra numerosi servizi pensati per rendere la gestione finanziaria semplice ed intuitiva. Con opzioni che spaziano dai prelievi smart agli investimenti, Fineco rappresenta una scelta perfetta per chi cerca un conto bancario completo e adatto alle esigenze del futuro.

Conto Fineco è gratuito per i primi 12 mesi per tutti i nuovi clienti fino al 12 aprile 2024, ed è gratuito per i giovani fino al compimento dei 30 anni. Dopo il periodo promozionale o per gli utenti oltre i 30 anni, il canone del conto diventa di 3,95€ al mese, ma può essere azzerato utilizzando alcuni dei servizi e prodotti associati al conto.

Varie tipologie di carte

Fineco offre diverse tipologie carte di pagamento tra cui carte di credito e debito, dalla Carta Gold World con polizza travel e protezione acquisti alla carta ricaricabile ideale per pagamenti online con ricariche gratuite.

Tutte le carte Fineco supportano il pagamento contactless e sono compatibili con Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay e Garmin Pay.

Servizi finanziari completi

Fineco offre bonifici SEPA gratuiti e illimitati, e include pagamenti MAV e RAV, pagamenti F24, oltre agli addebiti diretti SDD. Grazie all’app di Fineco, è possibile effettuare prelievi allo sportello con il proprio smartphone, senza necessità di portare con sé le carte. Inoltre, il servizio Fineco Pay permette di inviare e ricevere denaro tramite SMS o WhatsApp.

Controllo e gestione del budget

MoneyMap di Fineco aiuta a gestire e ottimizzare le proprie spese per una migliore pianificazione finanziaria.Questo servizio integrato nel conto corrente include l’analisi spese ed entrat, impostazione del budget, geolocalizzazione e Brand Map.

Vantaggi per gli under 30

Giovani fino a 30 anni hanno accesso a condizioni vantaggiose come canone gratuito del conto e commissioni ridotte su azioni e dETF.

Per conoscere l’offerta completa di Fineco clicca qui.

