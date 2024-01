Fineco: l'innovazione fatta a conto corrente

Apri ora il conto corrente Fineco e beneficia di tutte le comodità che offre, a partire da un homebanking intelligente che ti consente di categorizzare e monitorare dettagliatamente ogni movimento, oltre alla possibilità di collegare la carta di pagamento che preferisci, avere facilmente accesso agli investimenti, depositare anche tramite ATM e tanto altro. E se hai meno di 30, il canone è pure gratis!

Fineco: le caratteristiche del conto corrente

Fineco è un conto corrente che puoi collegare a una carta di debito, di credito o prepagata, VISA o MasterCard. Tra le opzioni puoi anche optare per la Carta Gold World, che ti offre un maggior potere di acquisto e delle assicurazioni per viaggi e acquisti. Le ricariche effettuate verso la prepagata sono gratuite.

Tra i servizi offerti ci sono bonifici in Italia gratuiti e illimitati, versamenti di contanti e assegni agli ATM, pagamento di utenze, bollettini e tasse, e molto altro. Inoltre, Fineco offre la possibilità di pagare direttamente dal tuo smartphone o smartwatch grazie alla modalità contactless e ai portafogli digitali Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay e Garmin Pay che puoi associare.

Puoi inoltre prelevare senza carta utilizzando il codice QR dell’app con il tuo smartphone. È possibile farlo gratuitamente per importi superiori a 99€, anche presso gli sportelli automatici del circuito Nazionale Bancomat.

Con il servizio MoneyMap incluso nel tuo conto, Fineco ti aiuta a risparmiare e a gestire tutto in maniera intelligente. Tutte le spese sono categorizzate per tipologia, puoi anche creare budget di spesa e raggruppare i movimenti.

Per i clienti sotto i 30 anni, Fineco offre il canone gratuito del conto e condizioni vantaggiose per investire. Queste includono commissioni ridotte su Azioni Italia e USA e piani di accumulo in ETF senza commissioni.

Puoi anche richiedere direttamente prestiti e mutui per realizzare i tuoi progetti. Scegli tu la rata, la durata e la tipologia di tasso più in linea con le tue necessità.

Aprilo adesso e beneficia di una vasta gamma di servizi innovativi e convenienti e un sacco di funzionalità per gestire al meglio e con comodità i tuoi soldi.

