Fineco: pagamenti smart e budget sempre sotto controllo

Fineco rappresenta una scelta ideale per chi cerca un partner finanziario che coniughi innovazione, sicurezza e semplicità. Il conto di Fineco permette di accedere a soluzioni personalizzate per ogni tipo di esigenza finanziaria ed è a canone zero per i primi 12 mesi e per i clienti under 30.

Gestione finanziaria senza portafoglio

Fineco rende la gestione del denaro pratica e semplice. Grazie a soluzioni innovative come i prelievi smart negli ATM UniCredit tramite QR Code e pagamenti digitali tap&go con smartphone o smartwatch, non sarà più necessario portare con sé il portafoglio fisico.

Fineco Pay e bonifici istantanei

Grazie alla funzionalità Fineco Pay è possibile scambiare denaro in tempo reale con i propri contatti in modo semplice e gratuito. Inoltre, i bonifici istantanei sono inclusi e permettono di inviare e ricevere denaro in pochi secondi, anche tramite app.

Maxi Acquisto e personalizzazione delle Carte

Fineco si adatta alle tue esigenze con la funzione Maxi Acquisto, che permette di aumentare temporaneamente il massimale della Visa Debit fino a 5.000€. Le opzioni di personalizzazione includono anche la gestione dei limiti di utilizzo e la prenotazione di prelievi gratuiti fino a 3.000€.

Pagamenti semplificati

Con Fineco, è anche possibile pagare bollettini, multe e il Bollo Auto semplicemente scattando una foto con da smartphone.

MoneyMap: controllo del budget familiare

Tra le sue funzionalità, Fineco mette a disposizione MoneyMap, uno strumento che monitora automaticamente entrate e uscite, aiutando a gestire un budget personalizzato e avvisando al raggiungimento delle soglie impostate.

Versatilità nei servizi

Il conto offre una gamma di servizi che includono versamenti self-service H24, bonifici senza confini in 20 valute diverse e un’ampia gamma di pagamenti online. È possibile anche richiedere il Telepass e effettuare ricariche del cellulare senza commissioni.

Piattaforma di investimento numero 1 in Italia

Fineco infine offre accesso a un vasto universo di investimenti, dalle principali borse mondiali alle criptovalute. Inoltre, è disponibile il servizio di consulenza personalizzata per costruire un piano di investimento adatto alle tue esigenze.

