Fineco pensa ai giovani: canone gratis se hai meno di 30 anni

Non è raro che gli istituti bancari riservino ai più giovani vantaggi e incentivi: è il caso, ad esempio, di Finom: la banca n°1 secondo Forbes, una soluzione completa che include servizi di banking, credito, trading e investimento all’interno di un unico conto.

Fino al compimento dei 30 anni, infatti, il canone di tenuta conto è completamente gratuito. Sono inoltre applicate delle condizioni vantaggiose per investire, tra cui azioni Italia a 2,95 euro per ordine, azioni USA a 3,95 dollari e PAC in ETF a zero spese.

Sei un nuovo cliente? Per te, Fineco ha preparato un regalo di benvenuto: un buono Amazon dal valore di 50 euro. Anche se hai più di 30 anni puoi comunque usufruire di dodici mesi di canone gratuito, grazie alla promozione. Un’ottima opportunità per risparmiare sui costi e al tempo stesso ottenere tutti i servizi digital banking che Fineco offre.

Come gestire il tuo denaro senza portafoglio

Quali vantaggi offre Fineco? Sono numerosissimi: ecco una panoramica dei principali.

Prelievi smart da ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nel tuo smartphone

da ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nel tuo smartphone Pagamenti digitali Tap&Go : appoggia il tuo smartphone o smartwatch al POS dei negozi per pagare

: appoggia il tuo smartphone o smartwatch al POS dei negozi per pagare Fineco Pay , scambi denaro con i tuoi contatti in tempo reale e senza costi, direttamente da app

, scambi denaro con i tuoi contatti in tempo reale e senza costi, direttamente da app Bonifici istantanei , invii e ricevi denaro in tempo reale ed effettui pagamenti in pochi secondi, anche da app

, invii e ricevi denaro in tempo reale ed effettui pagamenti in pochi secondi, anche da app Maxi acquisto: aumenta per un giorno il tuo massimale Visa Debit, fino a 5.000 euro

Ma i vantaggi non finiscono qui. Con Fineco puoi effettuare versamenti di contanti e assegni 24 ore su 24 e senza costi in tutti gli sportelli UniCredit evoluti. Inoltre, è possibile inviare bonifici gratuiti e illimitati in Italia e verso 250 paesi in 20 valute diverse, pagare online MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte, richiedere Telepass e ricaricare il cellulare senza commissioni, anche in modo automatico.

Conto multivaluta, carte, investimenti e tutte le operazioni sono gestite attraverso l’applicazione dedicata, accessibile in sicurezza tramite impronta digitale e Face ID. La maggior parte delle operazioni sono gratuite, e anche il canone è gratuito se hai meno di 30 anni oppure per i primi dodici mesi se apri il tuo conto corrente Fineco entro il 30 giugno 2023. Per te anche un buono Amazon da 50 euro, per toglierti qualche sfizio risparmiando.

