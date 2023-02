Fineco ti regala un buono Amazon 50 euro e 1 anno di canone gratis

Una nuova iniziativa promossa da Fineco sta raccogliendo sempre più consensi. Si tratta nello specifico di un buono Amazon 50 euro gratuito che puoi usare per fare acquisti sull’e-commerce.

Inoltre, aprendo il conto Fineco per un anno non pagherai il canone mensile. Cosa chiedere di più a un conto online?

Se vuoi ottenere realmente questi due enormi vantaggi, non devi far altro che entrare nella pagina ufficiale dell’offerta e seguire tutte le istruzioni per aprire il conto.

La procedura è veloce e semplice e, in meno di 10 minuti, avrai dalla tua un conto smart pieno di opzioni e funzionalità vantaggiose, ossia:

pagamenti tramite smartphone e smartwatch tramite la funzione Tap&Go ;

tramite la funzione ; prelievi presso gli sportelli ATM di UniCredit tramite codice QR ;

; scambiare denaro in tempo reale con i tuoi contatti attraverso l’app;

inviare bonifici istantanei;

disponibilità completa della carta VISA Debit.

Buono Amazon 50 euro e 1 anno di canone gratis, ma anche tanti vantaggi in un’unica soluzione

Oltre al buono Amazon 50 euro e al canone gratis per un anno, con il Conto Fineco potrai gestire i tuoi risparmi e le tue finanze in un’unica soluzione.

Potrai pagare multe, bollettini e bollo auto semplicemente scattando una foto col tuo smartphone. Inoltre, se dimentichi il PIN della tua carta di pagamento potrai riceverlo subito via SMS.

Il servizio di assistenza è uno dei migliori, poiché gli operatori sono preparatissimi e disponibili 24/7 anche tramite SMS.

Nel caso in cui smarrisci la tua carta oppure ti viene rubata, tramite l’app potrai bloccare autonomamente. Per maggiori informazioni sul conto Fineco, ti invitiamo a cliccare sul link qui sotto:

Insomma, con Fineco ti affidi a una delle migliori soluzioni digitali attuali, che è veloce, pratica e autonoma.

Oltre a gestire le spese, potrai versare denaro contante dagli sportelli evoluti di UniCredit, inviare bonifici gratuitamente sia in Italia che in altri 250 Paesi in valute diverse. Cosa volere di più?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.