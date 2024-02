Fineco: un conto corrente moderno e gratis per gli under 30

Fineco offre un conto corrente innovativo e conveniente, progettato per semplificare la gestione del tuo denaro. Hai accesso a una vasta gamma di servizi, tutti raggruppati in un unico conto, che ti consentono di amministrare in maniera intelligente le tue attività col conto. Scegli liberamente tra diverse tipologie di carte e, se hai meno di 30, hai anche canone gratuito e sconti nell’acquisto di azioni!

Fineco: tutti i dettagli

Il conto corrente di Fineco ti permette di effettuare bonifici e giroconti, controllare i movimenti, il saldo e l’estratto conto direttamente dall’app o da homebanking in maniera intelligente con MoneyMap: un’interfaccia intelligente che categorizza tutti i movimenti e fornisce i resoconti relativi su entrate e uscite complessive.

Puoi pagare bollettini postali, Mav e Rav, le utenze, ricaricare il telefonino e pagare le tasse, oltre che effettuare bonifici SEPA gratuiti. Inoltre, Fineco ti offre l’accesso immediato alle principali borse mondiali e tutti gli strumenti necessari per investire.

Scegli la carta che più ti piace tra carte di credito, debito o ricaricabili. Puoi anche optare per la carta Gold World offre un potere di spesa maggiore, una polizza travel e protezione acquisti. La prepagata è invece perfetta per i pagamenti online presso i negozi, con ricariche gratuite.

Paga all’istante con Fineco Pay: una funzionalità che ti permette di inviare o ricevere denaro via SMS o WhatsApp. Non hai bisogno di conoscere l’IBAN: basta il numero di cellulare!

Se hai meno di 30 anni hai anche canone gratis e puoi godere di condizioni vantaggiose per investire, con sconti per azioni Italiane e Americane. Non mancano mutui e prestiti che puoi richiedere per tutti i tuoi progetti da realizzare.

Richiedi ora Fineco tramite la procedura online disponibile nella pagina ufficiale. Basta fare clic su “Apri il conto” e fornire i dati con i documenti personali richiesti per aprirlo in due minuti e iniziare da subito a usarlo per le tue spese!

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com