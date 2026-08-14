Fino a 3 mesi gratis è tutta un'altra musica con Apple Music

Apple Music ti premia se attivi un nuovo abbonamento regalandoti fino a 3 mesi gratis. Come? Se hai acquistato un nuovo dispositivo idoneo hai diritto a una prova di tre mesi completamente gratuita. Si tratta di un’offerta disponibile per tutti i nuovi dispositivi. Vai subito al link e scopri quanti mesi gratuiti ti spettano.
Rientra nella promozione qualsiasi nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch o Mac aggiornato all’ultima versione di iOS, iPadOs, tvOS, watchOS o macOS, acquistato da Apple o rivendite autorizzate. Inoltre, puoi accedere alla promozione se hai acquistato uno di questi accessori audio idonei: AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds.
Se non hai acquistato un nuovo dispositivo o accessorio recentemente puoi sempre accedere alle altre promozioni disponibili. Infatti, per tutti i nuovi iscritti, è disponibile 1 mese gratis di Apple Music. Stesso periodo di prova se attivi un piano famiglia, un piano studenti o un piano Apple One e Apple One Plus. In ogni caso hai sempre la soluzione perfetta per accedere gratuitamente a oltre 100 milioni di brani musicali senza pubblicità e con la migliore qualità audio possibile.
Fino a 3 mesi gratis di nuova musica su Apple Music
Ovviamente, ottenendo da 1 a 3 mesi gratis con Apple Music potrai accedere a tutte le playlist disponibili, inclusa quella con tutte le novità musicali del momento. Cosa stai aspettando? Riscatta adesso il tuo periodo di prova gratuito. Potrai continuare al prezzo di listino una volta terminato o disattivarlo prima della scadenza. Nessun vincolo e nessuna penale.
Dai un’occhiata alla playlist News Music Daily con i nuovi astri nell’universo sempre nuovo della musica, una selezione in continuo movimento che raccoglie le ultime uscite e le canzoni pronte a conquistare la classifica.
- Harmony – ROLE MODEL, Chuck Timely & The Hourglass
- MORNING DEW (DONK) REMIX [feat. JAŸ-Z] – Beyoncé
- Ahí – KAROL G, Drake
- Belek – VillaBanks
- Love Sensation (Afterhours Mix) – Madonna, Kylie Minogue
- ZIZI – Ozuna, Omar Courtz
- RESCUER – Alex Warren
- DDOCE – Gabriele Esposito
- di me che resta? – OTTOBRE, Affanno.
- Jaded – Koe Wetzel, Ella Langley
- KUTA UBUD – Nabi
- Lean In, Kiss Me – STELLA LEFTY
- QUANDO CHOVE (con Sandy) – Laura Pausini
- Grind Time (feat. Rylo Rodriguez) – Lil Baby, Victor Victor Presents
- Tequila – lildombaby
- Mentira – Ryan Castro, Feid
- THOMASVILLE DAYS – Fatt Smaxk
- 7 Days – MEDUZA, Kevin de Vries
- The Fountain – DIIV
- Ravers – Ellie Goulding
- Garden – Alabama Shakes
- Square Up – Dahi, Fousheé
- Still – KAROL G, Bruno Mars
- When He’s Gone – Sam Smith
- Oh No Now My – This Is Lorelei
- Serpente – Ivan Segreto
- Workin’ Man – Gavin Adcock
- In & Out – Ravyn Lenae
- Cry Ugly – FLO
- TRISTE STORIA ITALIANA – Ticky B, Keynoise
- risk it all (live at apple music radio) – kwn
- TEA – Rema
- Sogni – Falza
- This & That – Stray Kids
- mareamore – Rasmo
- Nice to Meet Ya – TOMORROW X TOGETHER
- Broken Heart (Main Version) – Mental Department
- L’amore ci ha reso schiavi – Clemi
- Sunset Marquis – Miranda Lambert
- Don’t Leave Me on the Dance Floor – Carly Rae Jepsen
- Black Moon Botanica – Forse Danzica
- I’m So Italiano – Mas
- Signs – Luke Bryan
- RIKI – Neton Vega
- Genio – Nelson Valletta
- C.E.O. – Weezer
- Tiger’s Blood – Brandon Flowers
- Fisherman – F.U.L.A., Ro$ario
- How I Feel – Marshmello, Viperactive
- ALE MAROC – Jasmin407
- Everybody’s Got A Plan – Anthrax
- Sto nel cielo – Nascal
- Blood On Our Hands – The Linda Lindas
- Carolina – De La Rose
- lampONE – GIOVAMI
- superHuman – AUDREY NUNA
- Happy For Myself – Carly Pearce
- Floette (feat. John Glacier) – Arlo Parks
- Can’t Get Over Losing You (feat. Portraits Of Tracy) – The Avalanches
- drunk enough – Bea Miller
- Questo mare – Giaff
- Senza anima – Soave
- delusional – Lexi Jayde
- Morire ad Agosto – Latif Monet, Dr Cream
- MAYDAY – Alfredo Olivas
- P.Y.T. (Pretty Young Thing) – Papik, Nadia Straccia
- AJEJE BRAZORF – Ayo Mich
- qué les pasó a mis amigos? – Ela Minus, Nick León
- Second Song – Neil Young, Neil Young & The Chrome Hearts
- INVISIBILE – Paride, Kr1
- Sweet Fuego – DUCKWRTH
- Bucle – Arón Piper, Rampa
- NIENTE È PER SEMPRE – Sayanbull, Sinomine