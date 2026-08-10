Tanta nuova musica e fino a 3 mesi gratis con Apple Music

Ami la musica e vuoi portarla sempre con te? Scegli adesso Apple Music: subito per te l’accesso a tutte le ultimissime novità e fino a 3 mesi gratis! Grazie a questa piattaforma di streaming musicale avrai la possibilità di scegliere cosa ascoltare tra oltre 100 milioni di brani, un suono avvolgente dall’audio spaziale, interviste, performance esclusive e informazioni sulle date dei tour nella tua zona. Tutto sempre senza pubblicità.
Di base, tutti i nuovi abbonati possono accedere a 1 mese gratuito iscrivendosi al piano individuale, al piano famiglia (con un massimo di 6 account), al piano studenti che include anche Apple TV gratis un mese oppure al piano One che include cinque servizi Apple in un unico pacchetto. Nondimeno, che acquista un nuovo dispositivo idoneo ha diritto a 3 mesi gratis di Apple Music con:
- qualsiasi nuovo device iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch o Mac aggiornato all’ultima versione di iOS, iPadOs, tvOS, watchOS o macOS, acquistato da Apple o rivendite autorizzate;
- qualsiasi accessorio audio nuovo AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds.
Tutte le novità su Apple Music fino a 3 mesi gratis
Oggi puoi accedere a tutte le novità musicali del giorno su Apple Music senza pagare nulla: ottieni subito fino a 3 mesi gratis!
- Harmony – ROLE MODEL
- MORNING DEW (DONK) REMIX [feat. JAŸ-Z] – Beyoncé
- Ahí – KAROL G, Drake
- Belek – VillaBanks
- Love Sensation (Afterhours Mix) – Madonna, Kylie Minogue
- ZIZI – Ozuna, Omar Courtz
- RESCUER – Alex Warren
- DDOCE – Gabriele Esposito
- di me che resta? – OTTOBRE, Affanno.
- Jaded – Koe Wetzel, Ella Langley
- KUTA UBUD – Nabi
- Lean In, Kiss Me – STELLA LEFTY
- QUANDO CHOVE (con Sandy) – Laura Pausini
- Grind Time (feat. Rylo Rodriguez) – Lil Baby, Victor Victor Presents
- Tequila – lildombaby
- Mentira – Ryan Castro, Feid
- THOMASVILLE DAYS – Fatt Smaxk
- 7 Days – MEDUZA, Kevin de Vries
- The Fountain – DIIV
- Ravers – Ellie Goulding
- Garden – Alabama Shakes
- Square Up – Dahi, Fousheé
- Still – KAROL G, Bruno Mars
- When He’s Gone – Sam Smith
- Oh No Now My – This Is Lorelei
- Serpente – Ivan Segreto
- Workin’ Man – Gavin Adcock
- In & Out – Ravyn Lenae
- Cry Ugly – FLO
- TRISTE STORIA ITALIANA – Ticky B, Keynoise
- risk it all (live at apple music radio) – kwn
- TEA – Rema
- Sogni – Falza
- This & That – Stray Kids
- mareamore – Rasmo
- Nice to Meet Ya – TOMORROW X TOGETHER
- Broken Heart (Main Version) – Mental Department
- L’amore ci ha reso schiavi – Clemi
- Sunset Marquis – Miranda Lambert
- Don’t Leave Me on the Dance Floor – Carly Rae Jepsen
- Black Moon Botanica – Forse Danzica
- I’m So Italiano – Mas
- Signs – Luke Bryan
- RIKI – Neton Vega
- Genio – Nelson Valletta
- C.E.O. – Weezer
- Tiger’s Blood – Brandon Flowers
- Fisherman – F.U.L.A., Ro$ario
- How I Feel – Marshmello, Viperactive
- ALE MAROC – Jasmin407
- Everybody’s Got A Plan – Anthrax
- Sto nel cielo – Nascal
- Blood On Our Hands – The Linda Lindas
- Carolina – De La Rose
- lampONE – GIOVAMI
- superHuman – AUDREY NUNA
- Happy For Myself – Carly Pearce
- Floette (feat. John Glacier) – Arlo Parks
- Can’t Get Over Losing You (feat. Portraits Of Tracy) – The Avalanches
- drunk enough – Bea Miller
- Questo mare – Giaff
- Senza anima – Soave
- delusional – Lexi Jayde
- Morire ad Agosto – Latif Monet, Dr Cream
- MAYDAY – Alfredo Olivas
- P.Y.T. (Pretty Young Thing) – Papik, Nadia Straccia
- AJEJE BRAZORF – Ayo Mich
- qué les pasó a mis amigos? – Ela Minus, Nick León
- Second Song – Neil Young, Neil Young & The Chrome Hearts
- INVISIBILE – Paride, Kr1
- Sweet Fuego – DUCKWRTH
- Bucle – Arón Piper, Rampa
- NIENTE È PER SEMPRE – Sayanbull, Sinomine