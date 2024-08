Fino a 100 euro in Buoni Amazon con il conto online di ING: ecco come

La nuova promozione in corso sul sito ufficiale del gruppo bancario olandese ING consente di ricevere fino a 100 euro in Buoni Amazon in regalo grazie a Conto Corrente Arancio Più. Per beneficiare dei Buoni occorre aprire il nuovo conto online di ING ed effettuare una spesa di almeno 500 euro entro quest’autunno.

Conto Corrente Arancio Più offre diversi altri vantaggi, tra cui una carta di credito a canone zero e il canone del conto gratuito. In più, chi sottoscrive il conto della banca ING beneficia anche di prelievi gratis sia in Italia che in Europa.

Come ottenere fino a 100 euro in Buoni Amazon con ING

Ecco i passaggi da compiere per ricevere fino a 100 euro in Buoni Regalo Amazon con ING:

Aprire Conto Corrente Arancio Più entro il 9 settembre, inserendo il codice ING2024 e selezionando la carta di debito Mastercard in fase di registrazione. Attivare il conto con un bonifico di qualsiasi importo. Attivare la carta di debito Mastercard e compiere un primo acquisto di qualsiasi importo. In questo modo si riceverà il primo Buono Amazon da 50 euro. Spendere almeno 500 euro con la carta di debito Mastercard entro il 29 novembre. Questa azione consente di ricevere il secondo Buono Amazon da 50 euro. Mantenere attivi sia il conto online che la carta di debito Mastercard, fino a quando non si riceverà il premio dei Buoni via e-mail. Nel conto occorre avere un saldo di almeno 200 euro.

Per beneficiare di tutti i vantaggi associati a Conto Corrente Arancio Più, compresi i Buoni Regalo fino a 100 euro da spendere su Amazon, collegati a questa pagina del sito ING per aprire un nuovo conto online.