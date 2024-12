Fino a 150€ in Buoni Amazon con il conto online Crédit Agricole

Nell’ambito dell’ultima iniziativa promossa da Crédit Agricole, gli utenti che aprono il conto corrente online della banca francese e invitano i propri amici a fare altrettanto possono ricevere fino a 150 euro in Buoni Regalo Amazon. Tutto quello che occorre fare è aprire il conto e condividere il proprio codice promo presente nell’app della banca.

Il conto online Crédit Agricole è a canone zero per tutti i primi 9 mesi, poi passa a 2 euro al mese. Volendo, però, è azzerabile se si hanno meno di 35 anni, con l’accredito dello stipendio o della pensione, se si ha un dossier titoli attivo o con un patrimonio pari ad almeno 5.000 euro.

Come ottenere fino a 150 euro in Buoni Regalo Amazon con Crédit Agricole

L’iniziativa di Crédit Agricole prevede l’apertura del conto Crédit Agricole. Nell’app Crédit Agricole Italia si riceverà un codice promo, da utilizzare quando si invitano i propri amici ad aprire un nuovo conto con la banca francese. Per ogni amico che apre il conto si ricevono 25 euro in Buoni Regalo Amazon.

Si possono invitare fino a un massimo di 6 amici, per un totale dunque di 150 euro in Buoni Amazon. Inoltre, sottoscrivendo un mutuo con il conto Crédit Agricole appena aperto, è possibile invitare fino a 12 amici, ricevendo per ognuno 50 euro in buoni regalo, fino ad un massimo di 600 euro.

Per ricevere il Buono previsto per ogni invito, il proprio amico deve aprire il conto online entro l’11 dicembre inserendo il codice promo nel campo dedicato (“codice promozionale”) ed effettuare almeno un pagamento con la carta entro 60 giorni dall’apertura. Anche i propri amici riceveranno 25 euro o 50 euro in Buoni Amazon.