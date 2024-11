Fino a 200 euro di sconto sui pacchetti Lastminute: è la promo Black Friday

Il Black Friday di Lastminute è iniziato: non solo offerte sui pacchetti volo + hotel, per vacanze e weekend fuori porta, ma anche fino a 200 euro di sconto per chi prenota dall’app utilizzando uno dei codici promo, validi fino al 2 dicembre. Ecco come funziona la promozione.

Come ottenere 200 euro di sconto Lastminute

Il Black Friday di Lastminute è solo su app: chi prenota tramite l’applicazione, disponibile su Google Play e App Store, può risparmiare fino a 200 euro sui pacchetti volo + hotel. I codici promo da utilizzare sono due:

100BLACKFRIDAY per prenotazioni dall’importo minimo di 1500 euro

per prenotazioni dall’importo minimo di 1500 euro 200BLACKFRIDAY per prenotazioni dall’importo minimo di 2500 euro

I codici sconto saranno validi fino al 2 dicembre e potranno essere utilizzati una sola volta. Sono, ovviamente, attivi su tutta la rete di destinazioni offerte dalla piattaforma Lastminute: tra le promozioni recenti spiccano le Maldive e i Caraibi, per chi desidera fuggire dalle rigide temperature invernali.

La formula volo + hotel è il modo migliore per risparmiare sui viaggi. Questo perché non solo, in media, un pacchetto costa meno, ma spesso gli hotel riservano tariffe dedicate a chi li acquista. Il portale Lastminute ha una marcia in più, perché dotato di un algoritmo che permette di combinare le soluzioni più comode e convenienti.

La vacanza è completamente personalizzabile: il pacchetto, con Lastminute, può essere modificato a piacimento, sia per la selezione delle compagnie aeree che dell’alloggio, grazie ai filtri di ricerca. Per prenotare basta un piccolo acconto; il resto del viaggio potrà essere saldato in piccole rate o poco prima di partire, senza alcun costo aggiuntivo né interesse. Inoltre, sarai assistito in caso di cancellazione del volo o dell’hotel.

Hai tempo fino al 2 dicembre per approfittare del Black Friday di Lastminute: una volta scaricata l’app, prenota il tuo pacchetto volo + hotel inserendo uno dei due codici promozionali disponibili (100BLACKFRIDAY o 200BLACKFRIDAY) per ricevere fino a 200 euro di sconto sulla tua prossima prenotazione.