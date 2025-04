PREZZO CROLLATO per il visore Meta Quest 3S con Batman VR

Da molti ritenuto come il visore VR migliore in commercio per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, Meta Quest 3S è appena sceso al suo minimo storico su Amazon. Il merito è dell’offerta a tempo sul bundle che include Batman: Arkham Shadow, gioco d’avventura e d’azione sviluppato dallo studio Camouflaj, premiato dalle recensioni di pubblico e critica con voti molto alti.

Meta Quest 3S con Batman: Arkham Shadow in forte sconto

Il dispositivo ha un design all-in-one, vale a dire che non dev’essere collegato a un PC o a una console: fa tutto da sé e non ci sono cavi che limitano i movimenti durante il gameplay, grazie alla potenza del chipset Snapdragon XR2 Gen 2. Nella confezione ci sono anche i due controller da impugnare. Non è tutto: ci sono anche 3 mesi di abbonamento a Quest+ con accesso esclusiva a un vasto catalogo di titoli e altri vantaggi. Per saperne di più dai uno sguardo alla scheda sull’e-commerce.

Ricapitolando: l’offerta a tempo in corso (non sappiamo fino a quando rimarrà attiva) ti permette di acquistare la versione da 128 GB del visore VR di Meta, modello Quest 3S, al suo nuovo prezzo minimo storico di soli 299 euro. Come anticipato, c’è anche il titolo Batman: Arkham Shadow per iniziare subito a divertirsi nei panni dell’Uomo Pipistrello. È in promozione anche la versione da 256 GB con il doppio della memoria interna, a 409 euro.

Ordinalo subito per immergerti in un’esperienza di realtà virtuale avanzata e coinvolgente entro domani. È infatti venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita prevista entro 24 ore.