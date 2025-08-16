 Fino a 200 Giga in 5G, a 5,99€ al mese: la promo Kena Mobile sorprende tutti
Kena Mobile offre 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a 5,99€/mese. E l'attivazione è gratuita: approfittane entro il 31 agosto.
Kena Mobile offre 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a 5,99€/mese. E l'attivazione è gratuita: approfittane entro il 31 agosto.

Connessione veloce, libertà totale e zero sorprese in bolletta: Kena Mobile lancia una promozione che unisce convenienza e prestazioni elevate, grazie al 5G. La nuova tariffa costa solo 5,99 euro al mese: gli utenti che passano da Iliad, CoopVoce o Digi Mobile, o attivano un nuovo numero, possono avere fino a 200 Giga, minuti illimitati e 200 SMS, con i primi 2 mesi gratis. L’offerta scade il 31 agosto!

Tutti i dettagli della nuova offerta Kena Mobile

Con la nuova tariffa Kena 5G, il pacchetto base prevede 100 Giga, che diventano 200 Giga al mese attivando la ricarica automatica, navigando fino a 250 Mbps grazie alla rete 5G TIM che copre il 99% della popolazione. Inclusi anche minuti illimitati verso tutti e 200 SMS.

Il costo è di 5,99 euro al mese e, per chi attiva entro il 31 agosto, ci sono attivazione, SIM e consegna gratis, più i primi due mesi senza costi. L’attivazione è semplice e veloce grazie a SPID o video selfie. Tra i vantaggi ci sono:

  • Zero penali e costi extra
  • Possibilità di gestire fino a 7 linee con l’app Kena Mobile
  • Servizio RESTART, per rinnovare l’offerta in anticipo al costo standard
  • Cambio offerta in qualsiasi momento dall’Area Clienti

A 5,99 euro al mese, Kena offre 200 Giga in 5G, minuti illimitati, 200 SMS, 2 mesi gratis e attivazione senza spese. Un pacchetto potente, flessibile e trasparente, perfetto per chi vuole velocità e convenienza senza vincoli. La promo scade il 31 agosto: attiva subito la tua SIM online in pochi minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 ago 2025

16 ago 2025
