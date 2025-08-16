Fino a 200 Giga in 5G, a 5,99€ al mese: la promo Kena Mobile sorprende tutti

Connessione veloce, libertà totale e zero sorprese in bolletta: Kena Mobile lancia una promozione che unisce convenienza e prestazioni elevate, grazie al 5G. La nuova tariffa costa solo 5,99 euro al mese: gli utenti che passano da Iliad, CoopVoce o Digi Mobile, o attivano un nuovo numero, possono avere fino a 200 Giga, minuti illimitati e 200 SMS, con i primi 2 mesi gratis. L’offerta scade il 31 agosto!

Tutti i dettagli della nuova offerta Kena Mobile

Con la nuova tariffa Kena 5G, il pacchetto base prevede 100 Giga, che diventano 200 Giga al mese attivando la ricarica automatica, navigando fino a 250 Mbps grazie alla rete 5G TIM che copre il 99% della popolazione. Inclusi anche minuti illimitati verso tutti e 200 SMS.

Il costo è di 5,99 euro al mese e, per chi attiva entro il 31 agosto, ci sono attivazione, SIM e consegna gratis, più i primi due mesi senza costi. L’attivazione è semplice e veloce grazie a SPID o video selfie. Tra i vantaggi ci sono:

Zero penali e costi extra

Possibilità di gestire fino a 7 linee con l’app Kena Mobile

Servizio RESTART , per rinnovare l’offerta in anticipo al costo standard

, per rinnovare l’offerta in anticipo al costo standard Cambio offerta in qualsiasi momento dall’Area Clienti

A 5,99 euro al mese, Kena offre 200 Giga in 5G, minuti illimitati, 200 SMS, 2 mesi gratis e attivazione senza spese. Un pacchetto potente, flessibile e trasparente, perfetto per chi vuole velocità e convenienza senza vincoli. La promo scade il 31 agosto: attiva subito la tua SIM online in pochi minuti.