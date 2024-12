Fino a 2000€ di prestito in tempo reale con Credit Boost

Gli imprevisti e le emergenze sono un’eventualità da mettere in conto, nel vero senso della parola. Se non è possibile quantificarle e con il proprio stipendio mensile è difficile mettere da parte una cifra sufficiente per affrontare una spesa medica improvvisa, un guasto all’automobile o la sostituzione di un elettrodomestico, poter avere a disposizione un canale di finanziamento privilegiato può essere una soluzione estremamente comoda. HYPE Next include nel conto anche l’opzione Credit Boost per richiedere fino a 2000€ di prestito personale. Apri ora il conto HYPE.

Con HYPE Next si un credito sempre disponibile

Tra i diversi strumenti messi a disposizione dal conto HYPE Next c’è anche l’opzione Credit Boost. Si tratta di una funzione accessibile direttamente dall’app mobile HYPE con la quale richiedere un prestito personale fino a 2000€. Credit Boost effettua automaticamente tutte le verifiche per controllare se si è in possesso di tutti i requisiti necessari e, una volta terminata la procedura, si può inserire l’importo richiesto e ricevere all’istante la somma sul proprio conto.

L’altro aspetto interessante di Credit Boost è che consente di personalizzare il numero delle rate con le quali restituire il prestito. Anche da questo punto di vista si può contare su una grande flessibilità. Sempre dall’app è possibile verificare lo stato del prestito con le rate rimanenti e, eventualmente, quanto è possibile richiedere ulteriormente.

Credit Boost è poi utile anche per rateizzare gli acquisti. Una volta ottenuto il prestito, infatti, il credito può essere utilizzato per dilazionare il pagamento di un intervento, di un dispositivo elettronico, uno strumento di lavoro o quello di cui si ha bisogno senza attingere ai propri risparmi o dovervi rinunciare per l’assenza di liquidità.

Con HYPE Next si ha un conto corrente utile cui fare riferimento anche per gli imprevisti, potendo contare su una maggiore serenità e tranquillità.