Fino a 500€ in Buoni Amazon con il conto a canone zero Crédit Agricole

L’ultima iniziativa della banca francese Crédit Agricole consente di ottenere fino a 500 euro in Buoni Regalo Amazon con l’apertura del conto online a canone zero per i primi 9 mesi. La promozione in corso scade il 12 febbraio 2025 e prevede l’inserimento del codice VISA in fase di registrazione del conto.

Il canone del conto Crédit Agricole passa a 2 euro al mese al termine dei primi 9 mesi, ma ciascun utente può azzerarlo con l’accredito dello stipendio o della pensione, con un dossier titoli attivo oppure con un patrimonio superiore o uguale a 5.000 euro. In alternativa, il canone è gratuito fino ai 35 anni per gli under 35.

Per aprire il conto online e approfittare della promozione ancora attiva è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito Crédit Agricole.

Come ottenere fino a 500 euro in Buoni Amazon con il conto online di Crédit Agricole

Il primo passaggio richiede l’apertura del conto Crédit Agricole entro il 12 febbraio 2025, inserendo in fase di iscrizione il codice promozionale VISA nel campo dedicato. Dopo aver effettuato almeno una transazione, si riceverà un primo Buono da 50 euro.

Per ricevere ulteriori 150 euro in buoni regalo occorre spendere una cifra pari o superiore a 3.000 euro con la carta di debito Crédit Agricole Visa associata al conto. Riguardo alle tempistiche, la spesa deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di apertura del conto.

C’è poi un altro Buono da 50 euro accreditando lo stipendio o la pensione entro il 30 aprile 2025, in modo da raggiungere 250 euro in Buoni Regalo Amazon.

I restanti 250 euro si possono ottenere invitando fino a 5 amici ad aprire il conto online Crédit Agricole. Per ogni amico che decide di aprire un nuovo conto utilizzando il codice promo condiviso da app, si riceverà un Buono Amazon da 50 euro.

I dettagli dell’iniziativa sono consultabili a questo indirizzo del sito Crédit Agricole.