Fino al 15% di cashback sui piani eSIM: l'occasione Saily per chi viaggia

Saily lancia la promo che ogni viaggiatore stava aspettando: fino al 15% di cashback sui piani eSIM internazionali, per risparmiare sul prossimo viaggio.
Business Internet
Un’occasione unica per viaggiare senza temere costi di roaming e risparmiare al tempo stesso. Saily ha infatti lanciato una nuova promozione che quintuplica i crediti eSIM a ogni nuovo acquisto: riceverai così fino al 15% di cashback scegliendo un piano da 10 GB o più. Ecco tutti i dettagli dell’iniziativa.

Approfitta subito della promozione Saily

Piani e destinazioni: connettiti in oltre 200 paesi

I piani eSIM proposti da Saily sono convenienti e, soprattutto, trasparenti. Puoi scegliere tra oltre 200 destinazioni in tutto il mondo, con prezzi che partono da 2,99 dollari. Configurare una eSIM è semplicissimo: una volta scelto il piano dati, basta scaricare l’app Saily e seguire le istruzioni per installare l’eSIM, a patto che il dispositivo sia compatibile.

Il piano scelto, poi, si attiverà automaticamente in due modi: dopo 30 giorni dall’acquisto, oppure nel momento in cui atterrerai nel tuo Paese di destinazione. Incluso nel costo del piano troviamo anche l’assistenza clienti 24/7 via chat, sempre disponibile in caso di necessità, e l’avviso di utilizzo dati automatico che ti segnala quando superi l’80% dei dati disponibili.

Scegli il tuo piano eSIM con Saily

Hai bisogno di più piani? Non dovrai installare una nuova eSIM ogni volta: basta aggiungere semplicemente il nuovo Paese tramite l’app e sei subito pronto per navigare. Scegliendo Saily mandi in pensione le ormai obsolete schede SIM fisiche, a favore di una soluzione che ti garantirà zero costi di roaming ovunque ti trovi nel mondo.

Per un periodo limitato, Saily ti premia con un’offerta imperdibile: ricevi fino al 15% di cashback scegliendo un piano da 10 GB o più. Questo cashback, che ti verrà restituito in crediti Saily, potrà essere utilizzato per risparmiare su futuri ordini. La promozione è disponibile soltanto per un periodo di tempo limitato, affrettati!

Pubblicato il 30 ott 2025

