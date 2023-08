Fino al 30% di sconto per proteggere i tuoi dati con NordLocker

La nostra vita digitale è intrecciata con dispositivi e cloud. Di conseguenza, la sicurezza dei dati personali è più importante che mai. Con il sempre più crescente numero di minacce online, è fondamentale garantire che i tuoi file più preziosi siano al sicuro da occhi indiscreti e minacce cibernetiche. Ecco dove entra in gioco NordLocker, una soluzione di crittografia avanzata che ti offre la tranquillità di sapere che i tuoi dati sono al sicuro. E ora puoi ottenerlo con un vantaggioso sconto del che va fino al 30% sulle soluzioni Business.

Ecco perché dovresti affidarti a NordLocker

NordLocker ti offre una soluzione semplice ed elegante per proteggere i tuoi file in modo sicuro e accessibile. Immagina di avere la tua cassaforte digitale che puoi portare con te ovunque tu vada. NordLocker ti offre esattamente questo: una protezione senza pari per i tuoi file sensibili. Sia che tu sia un privato cittadino o un professionista aziendale, NordLocker ha le risposte alle tue esigenze di sicurezza.

Ma ecco alcuni vantaggi che contraddistinguono NordLocker dalla concorrenza:

Crittografia end-to-end : I tuoi dati saranno protetti da una crittografia end-to-end , garantendo che solo tu possa accedere ai tuoi file. Nemmeno NordLocker può accedere alle tue informazioni, assicurando una massima privacy .

: I tuoi dati saranno protetti da una , garantendo che solo tu possa accedere ai tuoi file. Nemmeno NordLocker può accedere alle tue informazioni, assicurando una . Architettura a conoscenza zero : La tua privacy è fondamentale, e NordLocker lo capisce. La loro architettura a conoscenza zero significa che nessuno tranne te può accedere ai tuoi dati, né leggerli né decifrarli.

: La tua è fondamentale, e NordLocker lo capisce. La loro significa che nessuno tranne te può accedere ai tuoi dati, né leggerli né decifrarli. Backup e sincronizzazione Sicura : I tuoi file crittografati vengono automaticamente backuppati e sincronizzati tra i tuoi dispositivi, consentendoti di accedere alle tue informazioni importanti ovunque tu sia.

: I tuoi file crittografati vengono automaticamente tra i tuoi dispositivi, consentendoti di accedere alle tue informazioni importanti ovunque tu sia. Condivisione sicura : Condividi i tuoi file in modo sicuro con colleghi, amici e familiari . Puoi revocare l’accesso in qualsiasi momento, mantenendo il controllo completo .

: Condividi i tuoi file in modo sicuro con . Puoi revocare l’accesso in qualsiasi momento, mantenendo il . Protezione da ransomware: NordLocker protegge i tuoi file da minacce come il ransomware, fornendo un ulteriore livello di sicurezza per i tuoi dati più preziosi.

Ecco la ciliegina sulla torta: NordLocker offre ottimi sconti, che vanno fino al 30% sulle loro soluzioni Business. Questa è un’opportunità che non puoi lasciarti sfuggire per proteggere i tuoi file e quelli della tua azienda con una delle migliori piattaforme di crittografia disponibili sul mercato. Con un’offerta così vantaggiosa, proteggere i tuoi dati non è mai stato così conveniente.

