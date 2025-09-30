 Fino al 30 settembre: 5G incluso e attivazione gratuita con Kena Mobile
Kena 5G: giga fino a 450, minuti illimitati e 200 SMS da 5,99 €/mese, con eSIM, app dedicata e copertura TIM fino a 250 Mbps.
Nel mercato mobile italiano, sempre più competitivo, Kena si distingue con un approccio semplice e trasparente. Con le nuove offerte Kena 5G, disponibili solo online, disponibili solo online, puoi avere fino a 450 giga al mese, minuti illimitati e 200 SMS a partire da 5,99 €, con i primi 2 mesi gratis e senza costi di attivazione o consegna della SIM.  E se attivi l’offerta entro il 30 settembre hai anche 5G fino a 250 Mbps incluso.

Scopri l’offerta di Kena Mobile

Offerte chiare per ogni esigenza

Tra le offerte di Kena Mobile troviamo:

  • Kena 5,99 €: 200 giga con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS.

  • Kena 7,99 €: 350 giga con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS.

  • Kena 9,99 €: 450 giga con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS.

Per chi preferisce un’opzione a lungo termine, è disponibile anche il Pack 6 mesi: 200 giga, minuti illimitati e 200 SMS a 29,99 € ogni semestre.

La potenza del 5G, la copertura TIM

Le offerte includono il 5G fino a 250 Mbps se attivate entro il 30 settembre, con la sicurezza della copertura TIM che raggiunge il 99% della popolazione. Per i già clienti, il 5G si può aggiungere a soli 0,99 € al mese.

eSIM e gestione digitale completa

Kena punta anche sulla semplicità: puoi scegliere la nuova eSIM, attivabile in pochi minuti tramite SPID o video selfie, e gestire tutto dall’App MyKena. Con l’app controlli credito e consumi, gestisci fino a 7 linee, ricarichi in sicurezza e puoi cambiare offerta quando vuoi.

Offerte senza vincoli e senza costi nascosti

Le tariffe Kena si caratterizzano per massima trasparenza: nessuna penale, nessun costo extra imprevisto, nessun vincolo di permanenza. Una formula che rende queste offerte ideali anche per chi desidera provare un nuovo operatore senza vincolarsi con un abbonamento.

Un’esperienza d’uso pensata per tutti

Dalla navigazione veloce allo streaming in HD, passando per le videochiamate e il gaming online, i giga inclusi nelle offerte Kena sono progettati per coprire le esigenze quotidiane di ogni utente, sia per il lavoro che per il tempo libero.

Vantaggi extra che semplificano la vita

Con la ricarica automatica ottieni subito 100 GB aggiuntivi al mese. Se finisci i giga prima del rinnovo, il servizio RESTART ti consente di anticipare il rinnovo della tua offerta senza costi extra. Un modello senza vincoli e senza sorprese, ideale per chi cerca trasparenza e performance: Kena 5G è la scelta conveniente e affidabile per restare sempre connessi. Per conoscere l’offerta completa di Kena 5G clicca qui.

Pubblicato il 30 set 2025

