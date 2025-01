Finom: il conto aziendale che conviene e con fatturazione elettronica

Cerchi un conto business per la tua attività? Scopri Finom, una soluzione completamente online che ti fornisce un IBAN entro 24 ore, carte con cashback e pagamenti internazionali tutto gestibile tramite una apposita applicazione mobile. Sono disponibili tre piani diversi a seconda delle tue esigenze.

Finom: il conto aziendale che cercavi

Con Finom la gestione delle spese aziendali non sarà mai stata così semplice. Se tra bonifici, spese, fatture e controlli continui ti sembra di vivere un incubo, adesso sarà tutto più facile. Come ti abbiamo anticipato, aprendo il conto Finom avrai subito un IBAN entro 24 ore, carte con cashback fino al 3% e pagamenti internazionali attivi in oltre 150 paesi: il tutto gestito in modo rapido e sicuro da un’unica app mobile.

Non si tratta di una banca tradizionale, ma ha tutto quello che serve per il tuo business senza complicazioni. Si apre in un attimo: ti registri online, invii i dati aziendali e, una volta verificato l’account, avrai subito attivo il tuo IBAN nazionale con accesso a tutte le funzionalità avanzate. Tra queste, la possibilità di creare e inviare fatture, delegare compiti ai membri del team, monitorare spese ed entrate e molto altro ancora.

Il conto è estremamente sicuro facendo uso di doppia crittografia, tecniche antifrode avanzate e protocollo TLS così da proteggere ogni transazione e i dati personali della tua attività. Se cerchi una soluzione veloce, sicura e con vantaggi concreti, con Finom non puoi sbagliare.