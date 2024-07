Finom: il conto aziendale che ti premia con il 3% di cashback

Finom è un conto aziendale particolarmente indicato per quei liberi professionisti e quelle aziende che cercano una soluzione finanziaria flessibile, semplice e affidabile. Che tu sia un titolare di partita IVA o una delle piccole e medie imprese (PMI) italiane, Finom ha la soluzione giusta per te e per le tue esigenze. Tra i punti di forza dei servizi Finom c’è la fatturazione elettronica integrata che ti aiuta ad essere pagato più velocemente. Come? Grazie ai link di pagamento condivisi con i clienti, all’integrazione con PayPal per pagamenti immediati e ai promemoria di pagamento automatici per le fatture insolute. Consente inoltre pagamenti internazionali verso oltre 150 Paesi e include carte di debito VISA fisiche e virtuali gratuite.

Conto Finom: l’unico che ti premia con un cashback del 3%

Il conto Finom si apre online ed è attivo in 24 ore con IBAN italiano. Nel pacchetto dei servizi inclusi spicca il programma cashback che premia i clienti e offre lo sconto più alto del mercato. I rimborsi possono arrivare infatti fino al 3% per le spese aziendali effettuate da chi sceglie il piano Premium. Quest’ultimo costa 34 euro al mese + IVA, ma grazie ad un’offerta a tempo che scade oggi è possibile averlo gratis per un mese.

Insomma, scegliere il conto Finom è una decisione lungimirante che equivale ad affidarsi ad un servizio finanziario sicuro, dove ogni dubbio e richiesta possono essere risolti in pochissimo tempo da un centro assistenza dedicato disponibile 24 ore su 24. Il team è contattabile tramite chat o email e offre assistenza dedicata in lingua italiana anche con supporto telefonico o supporto video. Non a caso, sono già oltre 100.000 gli imprenditori che hanno scelto i servizi di Finom per la gestione delle proprie risorse finanziarie.