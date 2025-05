Smart POS Easy di Axerve: il futuro dei pagamenti, senza canone o commissioni

Sei stanco di pagare sempre le commissioni quando fai effettuare un pagamento con POS per la tua attività commerciale? Passa a Smart POS Easy di Axerve, l’unica soluzione di pagamento che elimina le commissioni grazie al pagamento di un solo canone mensile.

Grazie alla connettività 4G e Wi-Fi, puoi far effettuare i pagamenti ovunque e con estrema comodità, pagando solo una tariffa senza costi addizionali o sorprese sgradite che ti permette di gestire la tua attività con il sorriso sulle labbra. Il tuo problema non sono le commissioni, ma il canone mensile? Allora… non ti resta che continuare a leggere, perché ci sono offerte per tutti.

Zero commissioni e un solo canone mensile, oppure commissioni 1% e zero canone? Decidi tu!

Sì, ti abbiamo illustrato un’offerta invitante, ovvero quella di Smart POS Easy con zero commissioni e un solo canone mensile. Ma Axerve ha pensato anche ad un’altra possibilità: Smart POS Easy con zero canone e 1% di commissioni. Scegliendo questa opzione avrai:

1% di commissioni, nessun canone mensile;

Connessione GPRS, Wi-Fi, 4G;

Traffico dati e SIM inclusi;

Terminale in vendita;

Mentre con quella che già ti abbiamo presentato, avresti:

Una tariffa mensile, nessuna commissione;

Connessione GPRS, Wi-Fi, 4G;

Traffico dati e SIM inclusi;

Terminale in comodato d’uso;

Adesso la scelta sta a te: sappi solo che oltre 100.000 commercianti hanno deciso di affidarsi ad Axerve, per la sua serietà e trasparenza. Il POS è di ultima generazione, ha una fotocamera integrata per permettere ogni tipo di pagamento e si adatta ad ogni situazione grazie al supporto della connettività. Dotato di tecnologie avanzate come display touchscreen a colori, connettività 4G, GPS e sistema operativo Android, il PAX A920 Pro rappresenta un passo avanti nei pagamenti digitali, garantendo funzionalità avanzate, servizi innovativi e una sicurezza di alto livello grazie alla certificazione PCI PTS 5.x.