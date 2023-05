Finom: il conto business con servizio di fatturazione integrato

Finom è una soluzione di online banking pensata per semplificare la gestione finanziaria di imprese e liberi professionisti.

Il conto di Finom include un IBAN italiano, carte di pagamento con cashback, gestione delle spese e servizio di fatturazione integrato e offre la possibilità di creare sotto-conti con IBAN dedicato e accessi personalizzati per commercialista e membri del team.

Il conto è disponibile in quattro versioni: Solo (5€ al mese), Start (15€ al mese), Premium (25€ al mese) e Corporate (100€ al mese), con servizi su misura per ogni tipo di business.

Finom include carte fisiche e virtuali gratuite per ogni piano e offre un monitoraggio delle spese in tempo reale oltre all’analisi dei flussi di cassa per avere tutto sotto controllo.

Il servizio di fatturazione elettronica permette di creare e inviare fatture elettroniche che verranno prima inviate allo SDI, quindi recapitate al Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

Finom permette anche di associare alle fatture inviate un link di pagamento, integrando PayPal per i pagamenti immediati. Inoltre, in caso di fatture insolute la piattaforma consente di inviare ai clienti dei promemoria di pagamento automatici che ricordino il pagamento dovuto.

Per rendere la contabilità più semplice, Finom consente di abbinare facilmente le fatture emesse con i pagamenti in entrata e di esportare in massa tutti i dati di transazioni e documenti in un click.

Finom permette anche di caricare con semplicità sulla piattaforma ricevute, fatture, contratti: i documenti si potranno digitalizzare in pochi click grazie alla funzione di riconoscimento automatico.

Infine, grazie al servizio di multibanking Finom permette di collegare alla piattaforma tutti i propri conti bancari per verificare con comodità e in qualsiasi momento saldo e operazioni da un’unica interfaccia.

Per conoscere tutte le funzionalità di Finom clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.