FINOM: la soluzione all-in-one per liberi professionisti e PMI

FINOM è una soluzione di online banking pensata per aiutare liberi professionisti e PMI a gestire in modo semplice le loro finanze. Con il suo conto aziendale, le carte prepagate, la fatturazione, il Multi-Banking e la gestione delle spese, FINOM offre tutto il necessario per gestire con successo gli affari di aziende e freelance.

I servizi offerti da Finom

Conto aziendale

Il conto può essere aperto online in pochi minuti, e avrai disponibile il tuo IBAN italiano in 72 ore. Con Finom puoi anche configurare con facilità e in pochi secondi wallet separati per ogni tipo di spesa, migliorando così il monitoraggio delle spese ed evitare di prelevare per sbaglio dai tuoi risparmi.

Carte fisiche e virtuali prepagate

Le carte di FINOM possono essere utilizzate per fare acquisti o prelevare denaro in tutto il mondo, sia in formato virtuale che fisico, senza nessuna commissione, permettono di ottenere fino a un 3% di cashback sulle tue spese.

Fatturazione per la tua azienda

Con FINOM, puoi creare e inviare fatture facilmente in pochi secondi via email o messaggio, senza doverti preoccupare di dover gestire la burocrazia. Inoltre, puoi monitorare i pagamenti in tempo reale e i tuoi clienti riceveranno solleciti automatici per i pagamenti scaduti.

Multi-Banking

Multi-Banking di FINOM ti permette di gestire tutta la tua finanza aziendale in un’unica app: puoi connettere tutti i tuoi conti bancari e monitorare facilmente la tua situazione finanziaria.

Gestione delle spese

FINOM offre una soluzione completa per la gestione delle spese personali, dall’emissione delle carte all’esportazione dei dati contabili. Puoi generare report dettagliati e ottenere una panoramica chiara delle spese della tua azienda. Inoltre, puoi caricare ricevute, fatture, contratti in un attimo e con un click digitalizzare ogni tipo di documento grazie alla funzione di riconoscimento automatico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.