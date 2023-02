Finom, se sei un freelance questo è il conto migliore per te

Il conto migliore per te in quanto professionista freelance? Finom, uno tra i più innovativi e completi servizi online.

In un’unica soluzione avrai a disposizione diversi servizi bancari e il servizio di fatturazione e gestione delle tue spese.

Se apri il conto otterrai un IBAN italiano in meno di 72 ore, elevati standard di sicurezza, l’integrazione immediata con altri servizi bancari e il cashback del 3% sulle tue spese.

Puoi accedere al tuo conto direttamente dal PC, dal tablet o dalla smartphone. Inoltre, avrai a disposizione sia carte fisiche e virtuali, vantaggiose e emesse al momento dell’apertura conto.

Su ogni transazione che effettuerai avrai il 3% di cashback e un limite di prelievo presso gli ATM italiani ed europei fino a 10.000 euro.

A chiudere il cerchio, in quanto professionista freelance, hai a disposizione uno strumento molto potente e facile da usare per dimezzare la tempistica di riscossione dei crediti per la fatturazione.

In pochi secondi potrai condividere le fatture sia via Messenger che email. Basta che abbini a ogni fattura il link di pagamento.

A ciò si aggiunge il sollecito digitale che la tua clientela riceverà nel momento in cui un pagamento è scaduto.

Finom, banca digitale con il conto migliore per te

Se prima non ci avevi pensato, adesso con Finom la tua concezione di banca digitale cambierà radicalmente.

Oltre a essere il conto migliore per te, puoi gestire efficacemente le operazioni di fatturazione e tenere sotto controllo il totale delle spese.

In questo modo, il lato contabilità della tua attività sarà notevolmente semplificato e velocizzato.

Parlando delle carte virtuali e fisiche, potrai ricaricarle velocemente attraverso diversi sistemi. Il piano adatto a te in quanto freelance è quello Solo, che ha un costo di 5 euro al mese se paghi tutto l’anno in un’unica soluzione, risparmiando 24 euro.

Nella pagina ufficiale Finom potrai attivare il conto e leggere tutte le informazioni che ti occorrono. Se opti per questa soluzione, avrai dalla tua un servizio che ti aiuterà a potenziare la tua azienda in modo efficiente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.