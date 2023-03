Finom: lo strumento ideale per le fatture online dei freelance

L’attività lavorativa del freelance comporta una serie di innegabili vantaggi ma anche alcune situazioni da affrontare con un certo livello di attenzione.

Per esempio, la gestione delle fatture online può risultare piuttosto fastidiosa. Chi si trova a lavorare su diversi progetti, può avere a che fare con svariati documenti ogni mese, con l’eventualità di compiere errori e combinare dei guai.

In questo senso, scegliere un conto online adatto alle esigenze lavorative, può fornire gli strumenti per una gestione più semplificata. Quanto offerto da Finom, per esempio, risulta ideale sotto questo punto di vista.

Stiamo parlando di un sistema per il riconoscimento di fatture e ricevute oltre alla possibilità (a partire dall’abbonamento Start in su) di avere accesso alle API di fatturazione.

Sei un freelance e hai difficoltà a gestire le fatture online? Ecco la soluzione ideale

Finom è un conto online ideato appositamente per i freelance, offrendo agli stessi svariati strumenti per ottimizzare il proprio lavoro.

Dopo la richiesta, che richiede una procedura semplice e pochi minuti a disposizione, è possibile attivare un IBAN italiano in appena 72 ore.

Il conto propone anche carte fisiche e virtuali gratuite, con cui gestire al meglio il proprio denaro e ottenere cashback fino al 3%. La compatibilità con i sistemi di pagamento Google Pay, la gestione delle spese e l’archiviazione dei documenti in cloud, sono altri vantaggi legati a Finom.

Il tutto avviene tramite la pratica app che, oltre ad offrire notifiche in tempo reale, può essere condivisa anche con il proprio commercialista.

Dunque, quanto costa questo conto online?

Entrare nel mondo Finom non è solo semplice ma risulta anche conveniente.

L’abbonamento Solo, ideale per muovere i primi passi in questo contesto, è infatti disponibile per appena 5 euro al mese: una cifra contenuta, visto quanto offerto da questo conto online.

