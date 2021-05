Fintech: Oval Money acquisita da Guru Capital

La piattaforma italo-britannica Oval Money, proprietaria dell’applicazione mobile Oval che permette ai propri utenti di gestire il proprio denaro tramite strumenti legati al risparmio e agli investimenti direttamente con il proprio smartphone, passa da ora in poi sotto il controllo del fondo di private equity Guru Capital per dare vita a una nuova neobank.

La società di private equity indipendente con sede a Rolle, Svizzera assorbe tutte le operazioni della società creata da un gruppo di italiani in un momento di grande difficoltà economica, nonostante il successo della piattaforma. La fusione con ETX Capital, società britannica di trading online darà vita ad un nuovo operatore pan europeo.

Guru Capital e Oval Money

Guru Capital è un una società di private equity indipendente che dal 2019 fornisce servizi di consulenza ai fondi di investimento su opportunità di investimento strategico nel settore dei servizi finanziari.

Oval Money LTD è una fintech italo-inglese fondata a Londra nel 2016 e registrata ufficialmente nel 2017 da un gruppo di italiani: Benedetta Arese Lucini, Claudio Bedino, Edoardo Benedetto e Simone Marzola. La società ha anche un ufficio a Torino e nel 2017 ha lanciato l’app mobile che in un’unica soluzione consente di risparmiare, investire automaticamente attraverso il proprio marketplace di prodotti finanziari e pagare smart e che oggi conta oltre 100mila utenti attivi.

Il raggiungimento dell’accordo per l’acquisizione di tutti gli asset, che si integreranno con il broker CFD online ETX Capital, società britannica nel portafoglio di Guru Capital, è stato annunciato direttamente dalla società svizzera di private equity. Guru Capital sta anche negoziando l’acquisizione del 100% delle azioni di Oval Marketplace A.V., la sede spagnola di Oval Money Ltd, da parte di un fondo associato.

Le difficoltà di Oval e il futuro con ETX Capital

L’acquisizione, spiega la cofondatrice di Oval Money in una lettera agli investitori, si è resa necessaria per “assicurare la continuità del business” e supportare la futura crescita dell’app.

Nel 2020 era stata valutata anche una fusione o acquisizione con un partner italiano ma l’operazione non ha avuto successo, spiega Arese Lucini. Dopo aver proseguito senza successo nella ricerca di finanziamenti, a fronte di una situazione che si è ulteriormente complicata, nonostante le attività della piattaforma fossero in crescita, l’unica soluzione è stata accettare l’offerta del private equity svizzero

Queste acquisizioni sono in linea con la missione condivisa da ETX e Oval di rendere una vasta gamma di servizi e prodotti finanziari accessibile e conveniente per tutti tale unione aiuterà ad accelerare la crescita del business e il coinvolgimento dei clienti, supportandoli nell’impostazione di regole intelligenti per definire le loro abitudini di risparmio e gli obiettivi di investimento, effettuare pagamenti e monitorare le spese, nonché il trading sui mercati finanziari attraverso un’unica app mobile.

ETX Capital è uno dei principali broker online di CFD e Spread Betting finanziario, che fornisce servizi di trading online principalmente ai clienti di Regno Unito e Europa con accesso a oltre 5mila mercati tra cui azioni, indici, materie prime, Forex e criptovalute.

Il denaro risparmiato e investito su Oval è e sarà sempre al sicuro.

Rassicura il comunicato della società, aggiungendo che l’app continuerà a funzionare offrendo però nuove opportunità di investimento.

Non si hanno informazioni sul valore economico dell’operazione né su eventuali cambi di management. Quello che si sa, però, è che la società cambierà nome in Vesta Oml Ltd.