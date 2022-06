Fintech Pod: formazione gratuita sul fintech

Debutta oggi come parte della Fintech Academy, promossa dal Fintech District, l’iniziativa battezzata Fintech Pod. Si tratta di un programma di formazione completamente gratuito sul tema, composto da brevi contenuti video da consultare in pochi minuti. I partecipanti hanno così la possibilità di scoprire le ultime novità e i trend del settore.

L’obiettivo dichiarato è quello di favorire la diffusione e la valorizzazione della cultura fintech, contribuendo alla formazione di figure con competenze verticali. Le video-pillole hanno una durata di circa 5 minuti e sono state realizzate in collaborazione con gli stakeholder. Queste le parole di Chiara Padua, Head of Community & Events di Fintech District.

In questi due anni, dal lancio della Fintech Academy, abbiamo riscontrato grande interesse sulle tematiche proposte dalla Masterclass di oltre 18 ore, programma di punta che, a breve, avrà una nuova veste. I cambiamenti avvenuti in questo periodo impongono, però, un nuovo approccio alla formazione. Per questa ragione abbiamo studiato un nuovo format: pillole video da fruire in qualsiasi momento e da chiunque abbia necessità o, semplicemente, curiosità.