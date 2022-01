Fintech District, punto di riferimento del settore

209 fintech, 17 corporate member, 5 professional member e 5 technical member: sono questi i numeri relativi alla composizione del Fintech District, con ben 40 new entry registrate nel corso del 2021. La community ha chiuso un anno di forte crescita caratterizzato dalle numerose iniziative messe in campo.

La crescita del Fintech District nel 2021

L'obiettivo principale rimane lo stesso di sempre: fungere da abilitatore per le connessioni dirette tra startup e corporate, generando così occasioni di business e sinergie. A conferma del raggiungimento il numero di matchmaking tra i diversi attori nel 2021: +22% rispetto ai dodici mesi precedenti. Vi si aggiungano il rafforzamento dei rapporti con le istituzioni per avere un quadro più completo. Questo il commento di Alessandro Longoni, Head of Fintech District

L'evoluzione di Fintech District è andata di pari passo con lo sviluppo del Fintech che anche quest'anno si è confermato centrale nello scenario finanziario italiano e globale. Convinti che innovazione e open innovation siano l'unica via per crescere e dare benefici al Paese, vogliamo continuare ad essere un punto fermo e di riferimento per il settore in un anno che si sta prefigurando nuovamente all'insegna dell’incertezza. Anche per cogliere tutte le opportunità del PNRR, è necessario avere un ecosistema dell'innovazione strutturato, riconosciuto e accessibile.

Tra le iniziative vale la pena citare la Sella Data Challenge, una competizione realizzata in partnership con Banca Sella per individuare nuove soluzioni destinate alla personalizzazione di prodotti e servizi ai clienti grazie all'impiego e all'analisi dei dati. C'è anche FIN+TECH, operazione di ecosistema per la crescita delle startup in fase pre-seed e seed, lanciata insieme a CDP Venture Capital. Prosegue Longoni.

Stiamo portando avanti un percorso che guarda al futuro e alle nuove sfide che non vuole essere di crescita solo per noi e per i membri della nostra community, ma per l'intero ecosistema italiano; i risultati sono tangibili, basta guardare alla recente acquisizione da parte di OCS della fintech REDO, frutto delle relazioni create da Fintech District tra le startup della community e i corporate member.

Intanto, hanno già preso il via i lavori per la terza edizione del Milan Fintech Summit, dopo quella inaugurale andata in scena nel dicembre 2020 e la seconda dell'ottobre scorso.