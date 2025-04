Accetta i pagamenti online con Nexi: soluzioni convenienti su misura

Se hai un’attività online non rimandare più. Accetta i pagamenti online grazie a Nexi, il servizio che offre soluzioni convenienti su misura per te. Con Nexi XPay hai zero limiti per il tuo sito internet, offrendo la migliore alternativa di acquisto online ai tuoi clienti che amano fare tutto da casa, davanti a computer, smartphone o tablet.

Scegli XPay Link a canone zero, per incassare online con un link senza sito e-commerce. Non devi pagare nulla al mese, ma avrai solo una commissione fissa a transazione e una percentuale stabilita all’1,35%. Inoltre, accetti oltre 30 modalità di pagamento, anche dall’estero e offri servizi di rateizzazione e abbonamenti.

Scegli XPay Easy a soli 5,49 euro al mese, per entrare nel mondo delle vendite online. Oltre al canone mensile, avrai anche una commissione fissa a transazione e una percentuale stabilita all’1,30%. Anche in questo caso accetti oltre 30 modalità di pagamento, anche dall’estero. Inoltre, hai incasso in un giorno e assistenza in italiano.

Scegli XPay Pro in promo a 0 euro al mese, invece di 14,90 euro al mese, per accettare pagamenti di ogni tipo in totale flessibilità. Anche le commissioni sono in promozione. Oltre a più di 30 modalità di pagamento, anche dall’estero, rateizzazione e abbonamenti, hai massima personalizzazione e Pay-by-Link Plus incluso.

Attiva la soluzione Nexi XPay per i pagamenti online che fa al caso tuo.

Dai un boost alla tua attività con i pagamenti online di Nexi

Grazie a Nexi accetti i pagamenti online dando un boost incredibile alla tua attività. Con Nexi XPay hai zero limiti e godi delle migliore tecnologie e funzionalità per il benessere della tua attività. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, attivando le sue soluzioni ottieni già il 29% di guadagni in più.

Questo perché oggi i tuoi clienti cercano un sistema facile, veloce, immediato e indipendente per acquistare beni e servizi. Gioca di astuzia e non perdere altro tempo. L’economica sta cambiando e i consumatori scelgono chi offre loro servizi all’avanguardia.