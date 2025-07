Addio commissioni: con Axerve Smart POS Easy paghi solo un canone fisso

Gestire i pagamenti nella tua attività non deve essere complicato né costoso. Con Axerve Smart POS Easy, dici addio alle fastidiose commissioni su ogni transazione e paghi solo una quota mensile fissa, semplice e chiara. Niente sorprese, niente costi nascosti: solo la certezza di sapere quanto spendi ogni mese.

Grazie alla connessione 4G e Wi-Fi, puoi incassare ovunque, anche in mobilità, senza doverti preoccupare di commissioni che erodono i tuoi guadagni. E se preferisci evitare il canone fisso, Axerve ti offre anche un’altra soluzione pensata per chi vuole pagare solo quando incassa.

Due offerte flessibili, un solo POS evoluto

Con Axerve Smart POS Easy puoi scegliere il piano più adatto alla tua attività: Con il Piano a canone fisso:

Paghi un importo mensile fisso.

Zero commissioni su tutte le transazioni.

su tutte le transazioni. Connettività GPRS, Wi-Fi e 4G inclusa.

SIM e traffico dati compresi.

Terminale in comodato d’uso gratuito.

Con il Piano a zero canone:

Nessun costo mensile.

1% di commissione su ogni transazione.

su ogni transazione. Connessione GPRS, Wi-Fi e 4G sempre inclusa.

SIM e traffico dati compresi.

Terminale in vendita .

.

La libertà di scegliere come risparmiare è tutta tua. Il POS PAX A920 Pro è un dispositivo di nuova generazione, progettato per rendere i pagamenti rapidi e sicuri. Ha un display touchscreen a colori con un bel design compatto, una connettività 4G e GPS con sistema operativo Android, una fotocamera integrata per pagamenti con QR Code e altre modalità innovative. Inoltre, possiede la certificazione di sicurezza PCI PTS 5.X, per transazioni sempre protette. Affidabilità, semplicità e tecnologia avanzata: tutto quello che ti serve per gestire al meglio i tuoi incassi, senza pensieri. Scegli il piano più adatto a te e inizia subito a incassare senza preoccupazioni. Con l’opzione a canone fisso, sai esattamente quanto spendi ogni mese, senza commissioni su ogni pagamento.