American Express ti regala la carta di credito PAYBACK: accumuli punti e risparmi sempre

Stai cercando un modo semplice per guadagnare sempre qualcosa mentre spendi? La Carta di Credito PAYBACK American Express è proprio quello che fa per te: con canone zero, accumuli 1 punto PAYBACK ogni 2 € spesi, e guadagni il doppio dei punti quando acquisti presso i Partner del programma, grazie al codice a barre integrato sul retro della carta.

Perfetta per i tuoi acquisti quotidiani, online o nei negozi fisici, e con oltre 350 partner – da Amazon a eBay, Booking e molto altro ancora – hai sempre premi ad alta velocità. Scopri di più sul sito ufficiale American Express o continuando a leggere.

Ecco perché vale la pena averla

Canone annuale zero : la carta è senza costi, purché venga usata almeno una volta all’anno .

Flessibilità di pagamento : saldi a saldo o a rate, a te la scelta

Carta supplementare inclusa : raddoppia il potenziale punti con una seconda carta gratuita

Sicurezza Amex + assicurazioni : acquisti coperti e assistenza h24

Premi nei partner + doppio accumulo: perfetta per chi fa spesa al supermercato, benzina o shopping online

Se vuoi guadagnare qualcosa in più da ogni euro speso, la Carta PAYBACK American Express è un’ottima alleata. Ideale per le persone che usano la carta quotidianamente e vogliono trasformare la spesa in un piccolo risparmio, senza costi aggiuntivi. Richiedila ora sul sito ufficiale; apri l’app PAYBACK, attiva la tua carta e comincia subito a raccogliere punti… che poi si trasformano in sconti e premi. Con PAYBACK risparmiare è davvero facile, anche senza accorgertene. Immagina di fare la spesa da Carrefour: ogni 2 € spesi accumuli punti, che puoi poi convertire in buoni sconto. Oppure pensa a quando prenoti un hotel su Booking.com o fai un acquisto su eBay: se lo fai passando dal sito PAYBACK, guadagni ancora più punti senza pagare un centesimo in più.