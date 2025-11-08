 App di Telepass: ecco perché tutti dovrebbero installarla
App di Telepass: ecco perché tutti dovrebbero installarla

Ecco tutti i motivi per scaricare e usare l'app gratuita di Telepass che garantisce agli utenti la possibilità di accedere a un ecosistema di servizi.
Fintech
Ecco tutti i motivi per scaricare e usare l'app gratuita di Telepass che garantisce agli utenti la possibilità di accedere a un ecosistema di servizi.

L’app di Telepass è ricca di funzioni e rappresenta una risorsa per tutti gli automobilisti, garantendo l’accesso rapido a un ecosistema di servizi legati alla mobilità (e non solo). Per questo motivo, tutti dovrebbero averla sul proprio smartphone (Android o iPhone). Per avviare subito il download (gratuito) basta raggiungere il sito ufficiale di Telepass, tramite il box qui di sotto.

telepass

Perché installare l’app di Telepass

Con l’applicazione di Telepass è possibile accedere a tante funzionalità, direttamente dal proprio smartphone, in modo semplice e senza perdite di tempo. L’app, infatti, permette di controllare i transiti in autostrada e trovare e pagare parcheggi in città.  Naturalmente è possibile richiedere un nuovo dispositivo Telepass (anche in caso di furto o malfunzionamento).

Da segnalare anche la possibilità di acquistare vignette elettroniche, necessarie per i viaggi all’estero, e anche di gestire gli accessi all’Area C di Milano. Tramite l’app è possibile pagare il bollo auto, in modo semplice e veloce, oltre a vari tributi e imposte della pubblica amministrazione.

Sono presenti anche altri servizi come la gestione della ricarica dell’auto elettrica, presso i punti convenzionati, e la possibilità di prenotare un servizio di lavaggio per auto e moto. L’app di Telepass aiuta gli utenti a gestire le pratiche del proprio veicolo e, quindi, anche la revisione, con la possibilità di attivare il servizio Memo per ottenere promemoria su quando farla.

Telepass, inoltre, permette di accedere a servizi come l’acquisto di biglietti per i mezzi pubblici, la prenotazione di taxi e veicoli a noleggio oltre che l’acquisto di skipass e del Venzia Pass.

Ci sono tanti motivi per usare l’app di Telepass. Per avviare subito il download gratuito sul proprio smartphone Android oppure sull’iPhone basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata.

Pubblicato il 8 nov 2025

Davide Raia
Pubblicato il
8 nov 2025
