App di Telepass: il Black Friday è il momento giusto per iniziare a usarla

È il momento giusto per scaricare l’app di Telepass che consente l’accesso a un ecosistema di servizi per la mobilità. Si tratta di un’applicazione essenziale per tantissimi utenti, grazie ai tanti vantaggi disponibili.

Con l’offerta del Black Friday, inoltre, è possibile attivare il servizio TelePass Sempre con 12 mesi di canone zero e con il dispositivo Telepass gratuito e diversi altri vantaggi.

Per scaricare subito l’applicazione basta raggiungere il sito di Telepass tramite il link qui di sotto. L’app gratuita è disponibile su Android e iOS e può essere utilizzata anche senza aver attivato un abbonamento.

Perché scaricare l’app di Telepass

Sono tanti i motivi che rendono l’app di Telepass comoda e funzionale. Gli utenti hanno la possibilità di utilizzare l’app per monitorare i transiti in autostrada e per trovare e pagare il parcheggio in città.

Da non sottovalutare la comodità rappresentata dall’acquisto delle vignette elettroniche, per i viaggi all’estero con la propria auto. L’app permette anche di gestire gli accessi all’Area C di Milano.

C’è poi la possibilità di effettuare pagamenti di vario tipo, come il bollo auto e altri versamenti per la pubblica amministrazione, e gestire tutti gli aspetti legati alla revisione auto.

Tramite l’app di Telepass, inoltre, è possibile acquistare biglietti per i mezzi pubblici, prenotare taxi e veicoli a noleggio ma anche acquistare il Venezia Pass e uno Skipass.

Naturalmente, tramite l’app, è possibile richiedere un dispositivo Telepass, sfruttando la promo del Black Friday che permette di ottenere un anno di canone gratuito.

Per avviare subito il download dell’applicazione basta seguire il link riportato qui di sotto. L’app è disponibile su Android e iOS. Utilizzarla è semplice e non richiede avere un abbonamento attivo con il servizio.