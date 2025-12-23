Axerve Easy Mini: Il POS tascabile che semplifica la vita

Per il 2026 regalati maggior semplicità e convenienza per accettare pagamenti elettronici anche quando sei in giro. Con POS Easy Mini di Axerve puoi avere un dispositivo per il pagamento elettronico portatile senza canone mensile e con solo l’1% di commissioni su ciò che incassi, con accredito immediato e senza sorprese. Pagherai soltanto l’acquisto del POS che sarà tuo per sempre con tanto di SIM multi-operatore già integrata.

Il dispositivo che riceverai è compatto e facile da portare in giro: leggero, smart e immediato da usare, con la SIM traffico dati incluso e la connettività WiFi avrai una ricezione stabile ovunque ti trovi e in qualsiasi situazione, sia che tu sia in negozio, nel tuo studio oppure semplicemente in giro.

La struttura tariffaria che compone l’offerta è semplicissima: canone mensile azzerato, 1% di commissioni e il costo del terminale che è di soli 80 euro più IVA. Saprai esattamente quanto spendi, senza costi nascosti o vincoli di permanenza.

Con il tuo POS portatile potrai inviare ricevute digitali ai tuoi clienti via email e personalizzare l’esperienza d’uso con una serie di app dedicate disponibili in un apposito marketplace: potrai installare così strumenti utili per la gestione dell’attività, come analisi dei pagamenti, programmi di fidelizzazione e molto altro ancora.

Per ricevere gli accrediti ti basterà scegliere qualsiasi conto corrente italiano in modo che arrivino tramite bonifico entro il giorno lavorativo successivo. Non serve quindi aprire un conto dedicato e puoi comunque cambiare quando vuoi.

Infine, sul fronte dell’affidabilità avrai 12 mesi di garanzia e fino a 36 mesi di manutenzione con supporto da remoto, aggiornamenti software per adeguamenti normativi e assistenza sulla SIM disponibile 7 giorni su 7, comprese domeniche e festivi.

La soluzione perfetta per la tua attività: attiva ora l’offerta Axerve POS Easy Mini.