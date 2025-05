Axerve Smart POS Easy: la soluzione ideale per bar, botteghe e piccole attività

Hai una caffetteria che è sempre molto affollata al mattino, oppure una pizzeria da asporto… o magari un negozietto di quartiere pieno di storie e clienti affezionati? Semplifica i tuoi pagamenti con Axerve Smart POS Easy, la soluzione su misura per chi vuole incassare con il sorriso senza costi nascosti e con la libertà di scegliere la formula più adatta alla propria attività.

POS furbo: niente commissioni (oppure niente canone)

Immagina di poter accettare pagamenti con carta, smartphone o smartwatch senza temere la percentuale che ti “rosicchia” il guadagno. Axerve ti offre due alternative semplici e chiare:

Vuoi dire addio alle commissioni? Opta per Smart POS Easy con canone fisso mensile . Paghi sempre lo stesso importo al mese e il resto è tutto tuo. Niente percentuali, niente brutte sorprese. Solo incassi chiari e lineari;

Preferisci zero canone fisso? C’è anche l’opzione con 1% di commissione su ogni transazione, ideale per chi ha incassi variabili o stagionali. Paghi solo quando incassi;

In entrambi i casi, hai in dotazione un POS all’avanguardia: il modello PAX A920 Pro, un terminale elegante e funzionale con touchscreen a colori, fotocamera integrata, connessione 4G, Wi-Fi e GPS, sistema operativo Android e tutte le certificazioni di sicurezza necessarie. Grazie alla connessione 4G e alla SIM dati inclusa, puoi utilizzarlo ovunque. Niente rete? Nessun problema. Funziona anche in mobilità. E con la gestione digitale completa, puoi tenere d’occhio tutte le transazioni con un click. Più di 100.000 commercianti italiani – dal fornaio alla lavanderia, dal fioraio al food truck – hanno già scelto Axerve per rendere più semplice e moderna la gestione dei pagamenti. E ora tocca a te: visita il sito ufficiale di Axerve per saperne di più e scopri come aiutare la tua attività a spiccare il volo e a venire incontro a tutte le tue tipologie di clienti.