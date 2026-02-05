 BBVA: conto e carta a 0€ per sempre, remunerazione e cashback
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

BBVA: conto e carta a 0€ per sempre, remunerazione e cashback

Apri subito il tuo conto BBVA, anche senza stipendio e saldo minimo: è a 0 euro con il 3% di remunerazione e cashback nei primi 6 mesi.
BBVA: conto e carta a 0€ per sempre, remunerazione e cashback
Fintech Carte Conti
Apri subito il tuo conto BBVA, anche senza stipendio e saldo minimo: è a 0 euro con il 3% di remunerazione e cashback nei primi 6 mesi.

Tutti i vantaggi di una banca digitale e molto di più con BBVA: apri il tuo conto senza dover accreditare lo stipendio né saldo minimo e senza alcun vincolo di permanenza. Non ha canone di mantenimento (0 euro per sempre) e ottieni il 3% di remunerazione, oltre al cashback, con interessi liquidati mensilmente fino a 1 milione di euro.

Apri il tuo conto BBVA

Tutti i vantaggi inclusi con il conto BBVA

Significa che vedrai accreditato automaticamente il 3% lordo per il primo semestre. Il tasso si aggiornerà poi su base trimestrale, in linea con il mercato. Non devi fare altro che attivare il Salvadanaio Digitale, uno spazio gratuito che non compromette in alcun modo la disponibilità dei tuoi soldi: li potrai utilizzare come vorrai in qualsiasi momento. Tra le altre promozioni in corso si sono il  3% di cashback sugli acquisti effettuati con la carta di debito fornita (fino a una spesa massima di 280 euro al mese) e Passaparola per guadagnare fino a 200 euro invitando i tuoi amici. Scopri di più nella pagina dedicata.

I vantaggi del conto BBVA

A questo si aggiungono servizi gratuiti come bonifici SEPA istantanei e ordinari, prelievo in contante, transazioni in valuta estera, pagamenti F24 e custodia titoli. L’assistenza clienti è facilmente accessibile da qualsiasi dispositivo e raggiungibile tutti i giorni, 24 ore su 24. Inoltre, grazie a Cambio Facile tu fai la richiesta online e al resto pensa la banca: trasferimento bollette, stipendio e pagamenti, senza burocrazia o stress. Apri subito il tuo conto per non perdere i vantaggi.

Apri il tuo conto BBVA

Bastano poco più di 5 minuti per farlo. Devi solo inserire i dati richiesti, verificare la tua identità e configurare il servizio in base alle tue esigenze. Assicurati di avere a portata di mano un documento valido, una connessione a internet stabile e di essere in una stanza ben illuminata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Scopri Wallaster, le migliori carte di pagamento per la tua azienda

Scopri Wallaster, le migliori carte di pagamento per la tua azienda
Doppio 3% da BBVA su remunerazione e cashback nei primi 6 mesi

Doppio 3% da BBVA su remunerazione e cashback nei primi 6 mesi
SelfyConto è la soluzione che fa i tuoi interessi: ottieni il 3% sui risparmi

SelfyConto è la soluzione che fa i tuoi interessi: ottieni il 3% sui risparmi
Selfyconto: il conto digitale che ti paga fino al 3% annuo lordo

Selfyconto: il conto digitale che ti paga fino al 3% annuo lordo
Scopri Wallaster, le migliori carte di pagamento per la tua azienda

Scopri Wallaster, le migliori carte di pagamento per la tua azienda
Doppio 3% da BBVA su remunerazione e cashback nei primi 6 mesi

Doppio 3% da BBVA su remunerazione e cashback nei primi 6 mesi
SelfyConto è la soluzione che fa i tuoi interessi: ottieni il 3% sui risparmi

SelfyConto è la soluzione che fa i tuoi interessi: ottieni il 3% sui risparmi
Selfyconto: il conto digitale che ti paga fino al 3% annuo lordo

Selfyconto: il conto digitale che ti paga fino al 3% annuo lordo
Davide Tommasi
Pubblicato il
5 feb 2026
Link copiato negli appunti