BBVA: conto e carta a 0€ per sempre, remunerazione e cashback

Tutti i vantaggi di una banca digitale e molto di più con BBVA: apri il tuo conto senza dover accreditare lo stipendio né saldo minimo e senza alcun vincolo di permanenza. Non ha canone di mantenimento (0 euro per sempre) e ottieni il 3% di remunerazione, oltre al cashback, con interessi liquidati mensilmente fino a 1 milione di euro.

Tutti i vantaggi inclusi con il conto BBVA

Significa che vedrai accreditato automaticamente il 3% lordo per il primo semestre. Il tasso si aggiornerà poi su base trimestrale, in linea con il mercato. Non devi fare altro che attivare il Salvadanaio Digitale, uno spazio gratuito che non compromette in alcun modo la disponibilità dei tuoi soldi: li potrai utilizzare come vorrai in qualsiasi momento. Tra le altre promozioni in corso si sono il 3% di cashback sugli acquisti effettuati con la carta di debito fornita (fino a una spesa massima di 280 euro al mese) e Passaparola per guadagnare fino a 200 euro invitando i tuoi amici. Scopri di più nella pagina dedicata.

A questo si aggiungono servizi gratuiti come bonifici SEPA istantanei e ordinari, prelievo in contante, transazioni in valuta estera, pagamenti F24 e custodia titoli. L’assistenza clienti è facilmente accessibile da qualsiasi dispositivo e raggiungibile tutti i giorni, 24 ore su 24. Inoltre, grazie a Cambio Facile tu fai la richiesta online e al resto pensa la banca: trasferimento bollette, stipendio e pagamenti, senza burocrazia o stress. Apri subito il tuo conto per non perdere i vantaggi.

Bastano poco più di 5 minuti per farlo. Devi solo inserire i dati richiesti, verificare la tua identità e configurare il servizio in base alle tue esigenze. Assicurati di avere a portata di mano un documento valido, una connessione a internet stabile e di essere in una stanza ben illuminata.