Carta di credito gratuita e facile da ottenere: basta scegliere American Express

La Carta di Credito PAYBACK di American Express è la scelta giusta per chi è alla ricerca di una nuova carta di credito a canone zero e facile da ottenere, grazie a requisiti che la rendono molto accessibile.

Questa carta consente al titolare di accumulare punti PAYBACK, affermato programma fedeltà multi-brand, per ottenere sconti di vario tipo. C’è anche la possibilità di rateizzare le spese.

Tutti i nuovi clienti che ottengono la carta, inoltre, riceveranno 3.000 punti PAYBACK extra effettuando almeno un acquisto entro tre mesi dall’emissione della carta.

Per richiedere la carta è possibile raggiungere il sito ufficiale e seguire una breve procedura online.

Le caratteristiche della Carta PAYBACK di American Express

La Carta PAYBACK di American Express è la soluzione giusta per chi ha bisogno di una carta di credito:

a canone zero , senza requisiti da rispettare

, senza requisiti da rispettare facile da ottenere, grazie a un reddito annuale lordo richiesto di 11.000 euro

grazie a un reddito annuale lordo richiesto di ricca di vantaggi con la possibilità di accumulare punti PAYBACK dalle spese (1 punto per ogni 2 euro spesi); per gli acquisti presso i negozi convenzionati, il rapporto tra punti ottenuti e euro spesi migliora ulteriormente, permettendo di ottenere punti extra

(1 punto per ogni 2 euro spesi); per gli acquisti presso i negozi convenzionati, il rapporto tra punti ottenuti e euro spesi migliora ulteriormente, permettendo di ottenere punti extra la possibilità di rateizzare le spese , invece che pagarle a saldo

, invece che pagarle a saldo un bonus di 3.000 punti PAYBACK extra effettuando almeno un acquisto entro 3 mesi dall’emissione

extra effettuando almeno un acquisto entro 3 mesi dall’emissione la possibilità di ottenere una carta supplementare

Si tratta di un’opzione ricca di vantaggi per chi ha bisogno di una carta di credito completa e con costi ridotti. Per richiederne l’emissione è sufficiente seguire il link qui di sotto. La procedura è semplice. Basta avere un conto corrente appartenente al circuito SEPA (l’IBAN non deve corrispondere a una carta prepagata) e essere residenti in Italia oppure avere un indirizzo di corrispondenza italiano.