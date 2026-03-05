Carta di credito gratuita e nessuna commissione sui cambi: ecco TF Mastercard Gold

Nessuna commissione annuale, nessuna commissione sui cambi e assicurazione di viaggio gratuita: sono i vantaggi collegati a TF Mastercard Gold, la carta di credito della banca svedese TF Bank. Due ulteriori punti di forza sono gli acquisti senza interessi fino a 55 giorni e i pagamenti rateali flessibili.

Si può richiedere direttamente online tramite la pagina dedicata di TF Bank. La procedura interamente digitale prevede anche l’identificazione, con successiva firma digitale del contratto: una volta completata l’operazione, la carta di credito può essere collegata all’app ufficiale e aggiunta al proprio wallet così da poterla usare subito.

Panoramica delle tariffe

A conferma dell’assenza di commissioni, ecco la panoramica completa delle tariffe collegate alla carta di credito di TF Bank:

Quota annuale: gratis

Estratto conto e chiusura fattura: gratis

Costo per l’impiego e della carta all’estero e costo di conversione monetaria: gratis

Blocco della carta: gratis

Invio carte e fatture: gratis

Carta sostitutiva: 10 euro

Assicurazione di viaggio: gratis

Prelievi di contanti ovunque nel mondo: 3,90 euro

Ricapitolando, dunque, non vi è alcun canone né alcuna commissione sui cambi, elemento questo che può tornare molto utile a tutte quelle persone che hanno l’abitudine di viaggiare al di fuori dell’Unione europea. E sempre a proposito del tema travel, TF Mastercard Gold include anche un’assicurazione di viaggio gratuita, grazie alla quale sia ha il rimborso per bagagli smarriti fino a 2.500 euro, una copertura per annullamento viaggio fino a 3.000 euro, una copertura per gli infortuni e una copertura per la malattia.

Un ulteriore dato da sottolineare riguarda i pagamenti rateali flessibili. I titolari della carta di credito di TF Bank possono scegliere se pagare in un’unica soluzione o a rate, godendosi inoltre fino a 55 giorni senza interessi su ogni acquisto: qualora la scelta ricada sull’opzione a rate, si ha l’opportunità di partire solo dal 3% del proprio saldo (rata minima di 30 euro).