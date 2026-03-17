Carta di credito gratuita e senza conto: questa è quella da scegliere oggi

Per una carta di credito a costo zero è possibile affidarsi a TF Bank, scegliendo la carta TF Mastercard Gold, disponibile senza dover aprire un nuovo conto corrente.

Si tratta di una carta a canone zero che include anche l’assicurazione viaggio e che permette di rateizzare le spese.

Per richiedere la carta basta raggiungere il sito ufficiale di TF Bank, tramite il link qui di sotto, e seguire una semplice procedura online.

Perché scegliere TF Bank per la carta di credito

La TF Mastercard Gold di TF Bank è la soluzione giusta per una nuova carta di credito a costo zero, facile da ottenere e con la possibilità di emissione senza aprire un nuovo conto corrente.

Tra le caratteristiche troviamo:

quota annuale gratuita , senza alcun requisito da rispettare

, senza alcun requisito da rispettare zero costi di conversione monetaria per l’uso all’estero

assicurazione viaggio inclusa in modo gratuito

in modo gratuito possibilità di rateizzare le spese (con l’applicazione di un tasso di interesse) invece di scegliere l’addebito a saldo, in un’unica soluzione, delle spese sostenute

(con l’applicazione di un tasso di interesse) invece di scegliere l’addebito a saldo, in un’unica soluzione, delle spese sostenute plafond stabilito dalla banca e incrementabile su richiesta dell’utente

stabilito dalla banca e su richiesta dell’utente emissione gratuita e senza apertura di un nuovo conto corrente (le spese vengono addebitate sul proprio conto)

TF Mastercard Gold è, quindi, un’ottima opzione per poter iniziare a utilizzare una nuova carta di credito, senza costi e con tanti vantaggi. I requisiti per l’accesso alla carta non sono particolarmente stringenti.

Per richiedere l’emissione della carta, senza alcun costo, è sufficiente avere a disposizione un documento di identità (carta di identità o passaporto). Per tutti i dettagli in merito è sufficiente seguire la procedura qui di sotto.

La carta fisica sarà inviata all’indirizzo fornito dall’utente nel giro di pochi giorni dopo l’accettazione della richiesta. La procedura è interamente online e non è richiesto di firmare documenti cartacei.