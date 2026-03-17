Carta di credito gratuita e senza conto: questa è quella da scegliere oggi

Per una carta di credito a costo zero è possibile affidarsi a TF Bank, scegliendo la carta TF Mastercard Gold, disponibile senza dover aprire un nuovo conto corrente.
Si tratta di una carta a canone zero che include anche l’assicurazione viaggio e che permette di rateizzare le spese.
Per richiedere la carta basta raggiungere il sito ufficiale di TF Bank, tramite il link qui di sotto, e seguire una semplice procedura online.
Perché scegliere TF Bank per la carta di credito
La TF Mastercard Gold di TF Bank è la soluzione giusta per una nuova carta di credito a costo zero, facile da ottenere e con la possibilità di emissione senza aprire un nuovo conto corrente.
Tra le caratteristiche troviamo:
- quota annuale gratuita, senza alcun requisito da rispettare
- zero costi di conversione monetaria per l’uso all’estero
- assicurazione viaggio inclusa in modo gratuito
- possibilità di rateizzare le spese (con l’applicazione di un tasso di interesse) invece di scegliere l’addebito a saldo, in un’unica soluzione, delle spese sostenute
- plafond stabilito dalla banca e incrementabile su richiesta dell’utente
- emissione gratuita e senza apertura di un nuovo conto corrente (le spese vengono addebitate sul proprio conto)
TF Mastercard Gold è, quindi, un’ottima opzione per poter iniziare a utilizzare una nuova carta di credito, senza costi e con tanti vantaggi. I requisiti per l’accesso alla carta non sono particolarmente stringenti.
Per richiedere l’emissione della carta, senza alcun costo, è sufficiente avere a disposizione un documento di identità (carta di identità o passaporto). Per tutti i dettagli in merito è sufficiente seguire la procedura qui di sotto.
La carta fisica sarà inviata all’indirizzo fornito dall’utente nel giro di pochi giorni dopo l’accettazione della richiesta. La procedura è interamente online e non è richiesto di firmare documenti cartacei.