 Carta di credito gratuita e senza conto: questa è quella da scegliere oggi
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Carta di credito gratuita e senza conto: questa è quella da scegliere oggi

Con TF Bank è possibile accedere a una carta di credito gratuita e senza dover aprire un nuovo conto corrente: ecco tutti i dettagli sulla promo.
Carta di credito gratuita e senza conto: questa è quella da scegliere oggi
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Con TF Bank è possibile accedere a una carta di credito gratuita e senza dover aprire un nuovo conto corrente: ecco tutti i dettagli sulla promo.

Per una carta di credito a costo zero è possibile affidarsi a TF Bank, scegliendo la carta TF Mastercard Gold, disponibile senza dover aprire un nuovo conto corrente.

Si tratta di una carta a canone zero che include anche l’assicurazione viaggio e che permette di rateizzare le spese.

Per richiedere la carta basta raggiungere il sito ufficiale di TF Bank, tramite il link qui di sotto, e seguire una semplice procedura online.

Richiedi qui la carta TF Bank

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Perché scegliere TF Bank per la carta di credito

La TF Mastercard Gold di TF Bank è la soluzione giusta per una nuova carta di credito a costo zero, facile da ottenere e con la possibilità di emissione senza aprire un nuovo conto corrente.

Tra le caratteristiche troviamo:

  • quota annuale gratuita, senza alcun requisito da rispettare
  • zero costi di conversione monetaria per l’uso all’estero
  • assicurazione viaggio inclusa in modo gratuito
  • possibilità di rateizzare le spese (con l’applicazione di un tasso di interesse) invece di scegliere l’addebito a saldo, in un’unica soluzione, delle spese sostenute
  • plafond stabilito dalla banca e incrementabile su richiesta dell’utente
  • emissione gratuita e senza apertura di un nuovo conto corrente (le spese vengono addebitate sul proprio conto)

TF Mastercard Gold è, quindi, un’ottima opzione per poter iniziare a utilizzare una nuova carta di credito, senza costi e con tanti vantaggi. I requisiti per l’accesso alla carta non sono particolarmente stringenti.

Per richiedere l’emissione della carta, senza alcun costo, è sufficiente avere a disposizione un documento di identità (carta di identità o passaporto). Per tutti i dettagli in merito è sufficiente seguire la procedura qui di sotto.

La carta fisica sarà inviata all’indirizzo fornito dall’utente nel giro di pochi giorni dopo l’accettazione della richiesta. La procedura è interamente online e non è richiesto di firmare documenti cartacei.

Richiedi qui la carta TF Bank

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Pubblicato il 17 mar 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
17 mar 2026
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