 Carta di credito gratuita: ecco la migliore da scegliere a marzo 2026
Con TF Bank è possibile ottenere una carta di credito gratuita e ricca di vantaggi: ecco la promo giusta per richiedere TF Mastercard Gold.
Con TF Bank è possibile ottenere una carta di credito gratuita e ricca di vantaggi: ecco la promo giusta per richiedere TF Mastercard Gold.

Arriva da TF Bank l’opzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una carta di credito gratuita. Con TF Mastercard Gold è possibile accedere a un’opzione vantaggiosa e priva di costi che include anche un’assicurazione di viaggio gratuita oltre a nessuna commissione sui cambi. Per richiedere la carta è sufficiente accedere al sito ufficiale di TF Bank, premendo sul box qui di sotto e completando una veloce procedura online.

Perché scegliere TF Bank

TF Mastercard Gold è la soluzione giusta per una nuova carta di credito gratuita. Si tratta di una carta con canone zero  che consente al titolare la scelta tra pagamento a saldo o a rate delle spese. La carta non prevede costi per l’utilizzo all’estero e per la conversione monetaria e include anche un’assicurazione di viaggio, senza alcuna spesa aggiuntiva.

Per quanto riguarda il plafond, invece, non c’è un valore fisso ma viene definito in base al cliente. Sul sito di TF Bank viene chiarito che: “Il limite di credito della TF Mastercard Gold viene stabilito individualmente per ogni cliente. Il limite di credito viene determinato in base alle informazioni fornite nella domanda.”

La carta di credito proposta da TF Bank è, quindi, uno strumento completo e conveniente, ideale sia per chi vuole avere una carta di credito da usare occasionalmente che per chi ha bisogno di uno strumento di pagamento da utilizzare con frequenza quotidiana. Nel prossimo futuro sarà introdotto anche il supporto a Google Pay e Apple Pay, per pagare direttamente con lo smartphone.

La richiesta della carta avviene direttamente online, seguendo una veloce procedura online (bastano 3 minuti). Per tutti i dettagli è sufficiente premere sul box qui di sotto e accedere al sito ufficiale.

Pubblicato il 2 mar 2026

2 mar 2026
